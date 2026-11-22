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Σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακά γκολ και πλούσιο θέαμα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 6-2 του Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης», επιστρέφοντας στις νίκες και πλησιάζοντας στους τέσσερις βαθμούς από την κορυφή της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν δύο φορές, όμως οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Λίον Μπέιλι να εξελίσσεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή.

Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Ζούλιεβιτς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Ιβάν Λόπεθ και νίκησε τον Ορτέγκα. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση, καθώς στο 26′ ο Σιπιόνι εξαπέλυσε έναν εκπληκτικό «κεραυνό» από τα 25 μέτρα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, δεν πτοήθηκαν και πήραν ξανά το προβάδισμα στο 37′. Ο Ζούλιεβιτς βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας και με εξαιρετικό αριστερό σουτ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει πριν από την ανάπαυλα, με τον Ζότα να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι στο 45’+3′, έπειτα από σέντρα του Φορτούνη.

Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός μετά την ανάπαυλα

Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και μέσα σε λίγα λεπτά έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Στο 54′, ο Μάριους έστρωσε την μπάλα στον Μπέιλι, ο οποίος με όμορφο πλασέ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 3-2.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι δύο ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν ρόλους. Ο Μπέιλι δημιούργησε με εξαιρετικό τρόπο και ο Μάριους, με εντυπωσιακό γυριστό σουτ, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2.

Ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει. Στο 76ο λεπτό κέρδισε πέναλτι για χέρι του Σουρλή σε σουτ του Σα. Ο Ζότα ανέλαβε αρχικά την εκτέλεση, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε. Ο διαιτητής, ωστόσο, έδωσε επανάληψη, καθώς ποδοσφαιριστής του Ηρακλή είχε εισέλθει νωρίτερα στην περιοχή.

Στη δεύτερη εκτέλεση ο Μπέιλι πήρε την ευθύνη και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 5-2 στο 80ο λεπτό.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 83′, όταν ο Γκονσάλες, λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Μπρούνο και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 6-2.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ηρακλής είχε και δύο αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο μέρος, καθώς ο Μπαρθένας τραυματίστηκε μόλις στο 6ο λεπτό, ενώ ο Μαρκές, που αρχικά είχε δηλωθεί στην ενδεκάδα, αντικαταστάθηκε πριν από τη σέντρα λόγω ενοχλήσεων.

Οι ενδεκάδες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας, Πιρόλα, Ρέτσος, Τικνιζιάν (46′ Μπρούνο), Φρόιλερ (67′ Σα), Σιπιόνι, Φορτούνης (67′ Μαρτίνς), Μπέιλι (73′ Ρόκα), Ζότα (82′ Γκονσάλες), Μάριους.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Λαούριτσεν, Σόρια (74′ Τσάκλα), Νάνου, Σουρλής, Κράιντς (65′ Χρομάντα), Μπαρθένας (6′ Ζάντε Σίλβα), Λόπεθ (74′ Νιζέτ), Ζούλιεβιτς (65′ Κόλιτς).

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