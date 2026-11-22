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Μια υπέροχη, γεμάτη αγάπη πρωτοβουλία πήρε ξανά ο Παναθηναϊκός, συνεχίζοντας την όμορφη προσπάθειά του για να χαρίσει μια ζεστή αγκαλιά και ένα παντοτινό σπίτι στα αδέσποτα σκυλάκια.

Με σταθερή ευαισθησία απέναντι στους τετράποδους, οι «πράσινοι» -μετά το χθεσινό τρυφερό βίντεο με τα σκυλάκια που «εισέβαλαν» χαρούμενα στην προπόνηση για να γεμίσουν χάδια τους παίκτες- προχώρησαν σε ακόμη μία συγκινητική κίνηση.

Στην ανακοίνωση της ενδεκάδας για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, τις θέσεις των 11 ποδοσφαιριστών πήραν οι γλυκές μουσούδες, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα υιοθεσίας και αγάπης.

«Adopt, don’t shop»

Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδευόταν από μία ακόμη κάρτα με τα αληθινά ονόματα των 11 μικρών «πρωταγωνιστών», καθώς και με τον σύνδεσμο προς την πλατφόρμα «findyoursnoopy.gr», όπου κάθε φίλαθλος που θέλει να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και της καρδιάς του μπορεί να τους γνωρίσει από κοντά και να προχωρήσει σε υιοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα βρίσκεται πλέον σε μόνιμη θέση και στο νέο, σύγχρονο app της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αποδεικνύοντας ότι η φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας του συλλόγου.

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