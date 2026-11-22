Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης θα παραστεί αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου και θα απευθύνει ομιλία στις 12:00 το μεσημέρι.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17:00, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Θέατρο Αλίκη, στην εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», η οποία διοργανώνεται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Διαβάστε επίσης:
ΚΝΕ: «Η ματωμένη σημαία πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στο Πολυτεχνείο ή στον ΣΦΕΑ»
Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ο Σαμαράς το επόμενο Σαββατοκύριακο: Το ραντεβού με τον Μητροπολίτη Φιλόθεο και η συνάντηση με νέους
Ομαδικά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την ανάρτηση Μητσοτάκη: Χάρτινο success story, θεατρικός μονόλογος και προκλητικές θριαμβολογίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.