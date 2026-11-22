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Στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης θα παραστεί αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου και θα απευθύνει ομιλία στις 12:00 το μεσημέρι.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17:00, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Θέατρο Αλίκη, στην εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», η οποία διοργανώνεται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

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