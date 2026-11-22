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Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για την πορεία της οικονομίας, τον προϋπολογισμό του 2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΚΚΕ απάντησαν σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «χάρτινο success story», υπερφορολόγηση που «ματώνει» τον λαό και επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός προπαγανδίζει το «χάρτινο» success story και αποσιωπά τις προβλέψεις της ΕΕ

«Ο πρωθυπουργός σήμερα με περίσσιο θράσος πανηγυρίζει για την υπερφορολόγηση και τη λεηλασία του εισοδήματος της ελληνικής κοινωνίας. Περιφέρει τα υπερπλεονάσματα που έφερε η πολιτική του, όχι από την ανάπτυξη αλλά από τον συνδυασμό της κρατικής κερδοσκοπίας των έμμεσων φόρων και της εκτίναξης των τιμών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «προπαγανδίζει το “χάρτινο” success story, αλλά δεν σχολιάζει τις δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, που βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Προφανώς, γιατί η αλήθεια δεν τον βολεύει. Και όταν η αλήθεια γκρεμίζει το ψευδο-αφήγημά του, για τον κ. Μητσοτάκη φταίει η αλήθεια».

Όπως επισήμανε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 1,8% για το 2026, 1,5% για το 2027 και ακόμη μικρότερη το 2028, αναδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη ήταν προσωρινή και τροφοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επενδύσεις δεν έχει καμία σχέση με αυτά που η κυβέρνηση προβλέπει. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργική λογιστική για προεκλογικούς λόγους», τόνισε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία αποτυγχάνει στους μακροοικονομικούς δείκτες, αναφερόμενος στο δημογραφικό, στη χαμηλή παραγωγικότητα και στο έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών.

«Ο λογαριασμός βγαίνει μόνο για τους κολλητούς, ενώ η κοινωνία ασφυκτιά», ανέφερε, ζητώντας απαντήσεις για την απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ να καταργηθούν τα ηλικιακά κριτήρια στο επίδομα των 400 ευρώ των συνταξιούχων. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα ανατάξει το κοινωνικό κράτος».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Θεατρικού χαρακτήρα μονόλογος το μήνυμα Μητσοτάκη

Από την πλευρά της, η Κουμουνδούρου χαρακτήρισε την ανάρτηση του πρωθυπουργού «θεατρικού χαρακτήρα μονόλογο», κατηγορώντας τον ότι «ξέχασε» την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τη δράση των funds και των servicers, η οποία υπερψηφίστηκε στη Βουλή.

«Όσο για τον προϋπολογισμό, όπως αναμενόταν επιβεβαιώνει την πολιτική των ανισοτήτων και της αδικίας σε βάρος του κόσμου της εργασίας και της παραγωγής. Επαναλαμβάνεται ένας προϋπολογισμός υπερπλεονασμάτων τα οποία προκύπτουν από πολίτες που τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες μεγαλώνουν διαρκώς, ενώ συχνά μένουν χωρίς χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική για τη φορολογική πολιτική, τη στήριξη στα καύσιμα και την πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους», χαρακτηρίζοντάς την «σκιά» ανεπαρκών κινήσεων του παρελθόντος και «σκέτη επικοινωνία». Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «τα είχε φορτώσει στον κόκορα», μοιράζοντας πόρους σε «λίγους και καλούς» και τρέχοντας την τελευταία στιγμή με απεντάξεις για να κλείσει τις δράσεις.

Τέλος, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον πρωθυπουργό για τις αναφορές του στην ισότητα των φύλων τη στιγμή που οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται, για τις προτάσεις περί εκτοπισμών μεταναστών στη Ρουάντα, καθώς και για το Πολυτεχνείο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όσο για την αναφορά του στο Πολυτεχνείο, καλύτερα να μη μιλάει με όσα έγιναν φέτος από τις πρυτανικές αρχές».

ΚΚΕ: «Ο λαός ματώνει για τα πλεονάσματα, τα κέρδη των ομίλων και τους εξοπλισμούς»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε και το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «προκλητικές θριαμβολογίες» γύρω από τον νέο κρατικό προϋπολογισμό.

«Σε αντίθεση με τις προκλητικές θριαμβολογίες Μητσοτάκη, αυτό που αποδεικνύει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός είναι ότι, όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει για τα πλεονάσματα, τα ρεκόρ κερδοφορίας των ομίλων και τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς», αναφέρει στο σχόλιό του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Αναφορικά με την ακρίβεια, ο Περισσός υπογραμμίζει ότι «δεν πέφτει από τον ουρανό, αλλά πυροδοτείται από την πολεμική εμπλοκή της χώρας και τροφοδοτεί τα κέρδη, γι’ αυτό και θα συνεχίσει να ροκανίζει το λαϊκό εισόδημα, παράλληλα με τους υπέρογκους άμεσους και έμμεσους φόρους».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «επιδόματα της κοροϊδίας» τις ενισχύσεις στους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι έχουν εξανεμιστεί πριν καν δοθούν και δεν σβήνουν τις περικοπές των τελευταίων ετών ή την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης.

Kαταλήγοντας, το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τους συνταξιούχους να δώσουν «ηχηρή απάντηση» με μαζική συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, με σύνθημα «καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους».

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