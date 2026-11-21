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Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Λιάκος, μετά τα διαδοχικά δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του.

Με νέα δήλωσή του, ο κ. Λιάκος ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, ενώ παράλληλα θα προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Η νέα παρέμβασή του έρχεται σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν συμβάσεις δήμων με επιχειρήσεις των αδελφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου. Ο υφυπουργός έχει απορρίψει τις αιτιάσεις περί εμπλοκής του στις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και πολιτικής του εξόντωσης.

Στη σημερινή του δήλωση, ο υφυπουργός Εσωτερικών χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες αναφορές που έχουν προηγηθεί, ανακοινώνοντας την απόφασή του να κινηθεί νομικά.

Όπως αναφέρει:

«Ως εδώ.

Τη Δευτέρα καταθέτω στην Εισαγγελία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για την εξακολουθητική προσβολή της τιμής και της υπόληψής μου, ως πολίτη και ως πολιτικού.

Παράλληλα, προσφεύγω στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, που είναι αρμόδια για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

Τα συνεχή ψεύδη, οι χυδαιολογίες και τα ευφάνταστα σενάρια, που αναπαράγονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με εμφανή κατά την εκτίμησή μου προεκλογική στόχευση, συνιστούν μια συστηματική προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου.

Η ελευθερία του Τύπου και η δυνατότητα άσκησης κριτικής είναι αδιαπραγμάτευτες. Όταν, όμως, μετατρέπονται σε συκοφαντίες, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Η προστασία της τιμής, της υπόληψης και της αξιοπρέπειάς μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη».

Τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις στις δύο αδελφές του

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τη δημοσιότητα μετά από ρεπορτάζ για συμβάσεις που φέρεται να έλαβε από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου, αδελφής του υφυπουργού.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι συγκεκριμένες αναθέσεις ανέρχονται σε περίπου 1,14 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για τη σημαντική αύξηση του ύψους τους μετά το 2019, χρονιά κατά την οποία ο Βαγγέλης Λιάκος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής.

Τα ρεπορτάζ αναφέρονται σε συνεργασίες με έξι νησιωτικούς δήμους και φορείς τους, ενώ έχουν τεθεί ερωτήματα και για τον τρόπο ανάθεσης των συμβάσεων, καθώς και για το ενδεχόμενο κατάτμησης έργων σε μικρότερα ποσά.

Στη συνέχεια, νέα δημοσιεύματα έφεραν στο προσκήνιο και τη δεύτερη αδελφή του υφυπουργού, Ισιδώρα Λιάκου, η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν, από το 2019 έως το 2026 η επιχείρησή της φέρεται να έχει συνάψει 13 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, συνολικής αξίας 256.694 ευρώ, με τους δήμους Θήρας, Καντάνου-Σελίνου, Αίγινας και Σπετσών.

Η Ισιδώρα Λιάκου είχε διατελέσει επιστημονική σύμβουλος του αδελφού της κατά τη θητεία του στη Βουλή, στοιχείο που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο υφυπουργός στη δημόσια απάντησή του.

«Μεθοδευμένη προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης»

Μόλις δύο ημέρες πριν από τη νέα ανακοίνωση, ο Βαγγέλης Λιάκος είχε τοποθετηθεί εκτενώς για την υπόθεση, με αφορμή τα δημοσιεύματα που αφορούσαν και τη δεύτερη αδελφή του.

Τότε είχε κάνει λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης», υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον και τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο υφυπουργός είχε αναφερθεί ειδικότερα στην επαγγελματική διαδρομή της Ισιδώρας Λιάκου, σημειώνοντας ότι είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία και έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Όπως είχε εξηγήσει, η αδελφή του διατηρεί ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και παρέχει υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιους φορείς.

Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι όλες οι συμβάσεις της με δήμους αφορούν περιοχές εκτός της εκλογικής του περιφέρειας.

Αναφορικά με την απασχόλησή της στο πολιτικό του γραφείο, είχε διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη συνεργασία επιτρεπόταν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ότι η αδελφή του παραιτήθηκε από τη θέση της πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών, στις 13 Νοεμβρίου.

Όπως είχε υποστηρίξει, η παραίτηση έγινε προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά σε σχέση με τα νέα του καθήκοντα, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων του.

Ο Βαγγέλης Λιάκος είχε τονίσει ακόμη ότι όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και μπορούν να ελεγχθούν, παραπέμποντας στη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης, στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, στις συμβάσεις και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Κλείνοντας την τότε τοποθέτησή του, είχε χαρακτηρίσει «αισχρή» την επίθεση στις δύο αδελφές του, υποστηρίζοντας ότι όσα έχουν πετύχει επαγγελματικά οφείλονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις.

Η πρώτη απάντηση για το λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου

Είχε προηγηθεί, στις 16 Νοεμβρίου, η πρώτη δημόσια απάντηση του υφυπουργού, μετά τα αρχικά δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου.

Ο Βαγγέλης Λιάκος είχε υποστηρίξει ότι η αδελφή του εργάζεται ως λογίστρια από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήδη από το 2011, δηλαδή οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη εκλογή του στο Κοινοβούλιο.

Είχε αναφέρει επίσης ότι το λογιστικό γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα τους, η οποία ξεκίνησε το 1982.

Σε ό,τι αφορά τη στέγαση του λογιστικού γραφείου στο ίδιο οικογενειακό ακίνητο όπου βρίσκεται και το πολιτικό του γραφείο, είχε διευκρινίσει ότι πρόκειται για διαφορετικούς ορόφους.

Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του, ότι δεν υπήρξαν ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε εταιρεία και ότι προσωπικά δεν έχει συνάψει σύμβαση με το Δημόσιο.

Είχε επίσης υπογραμμίσει ότι καμία από τις επίμαχες συνεργασίες δεν αφορά δήμο της εκλογικής του περιφέρειας.

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