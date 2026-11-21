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Nέες περικοπές στον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψηφιακό φόρο 3%, που θα επηρέαζε κυρίως μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους, πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με το Reuters.

Η πρόταση διαμορφώνει τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2028–2034 στα 1,582 τρισ. ευρώ, μειωμένο κατά 40 δισ. ευρώ έναντι του συμβιβαστικού σχεδίου που παρουσίασε η ιρλανδική προεδρία τον Οκτώβριο. Σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μείωση φτάνει τα 180,6 δισ. ευρώ.

Οι ηγέτες των 27 θα συζητήσουν το σχέδιο σε έκτακτη σύνοδο στις 26 και 27 Νοεμβρίου, επιδιώκοντας συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Πού προβλέπονται οι περικοπές

Οι μειώσεις αφορούν κυρίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, την άμυνα και τις εξωτερικές δαπάνες. Το Ταμείο προορίζεται να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στον ανταγωνισμό από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Οι πόροι για τη γεωργία και τη συνοχή προστατεύονται συγκριτικά περισσότερο έναντι του προηγούμενου συμβιβαστικού σχεδίου. Ωστόσο, η Γαλλία θεωρεί ότι η πρόταση δεν διασφαλίζει επαρκώς τους αγρότες.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, Ζίγκφριντ Μουρεσάν, χαρακτήρισε το σχέδιο απαράδεκτο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδοχικές περικοπές δεν συνιστούν επενδυτική στρατηγική. Στον αντίποδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το χαρακτήρισε πρώτο βήμα, αλλά εκτίμησε ότι το συνολικό ποσό παραμένει υπερβολικά υψηλό. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο Μερτς επέμεινε επίσης ότι και οι 27 χώρες πρέπει να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, τοποθέτηση που αφορά ιδιαίτερα την αντίθεση Ουγγαρίας, Σλοβακίας, Βουλγαρίας και Τσεχίας στη συνεισφορά για την Ουκρανία.

Ποιες εταιρείες θα αφορά ο ψηφιακός φόρος

Ο Κόστα επαναφέρει πρόταση της Κομισιόν από το 2018, η οποία δεν είχε υιοθετηθεί τότε από τις κυβερνήσεις.

Το σχέδιο προβλέπει φόρο 3% στον ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών από διαδικτυακή διαφήμιση, υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και δεδομένα που παράγονται από χρήστες. Θα αφορά εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών από ψηφιακές δραστηριότητες 50 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Reuters, θα επηρεάζει κυρίως ομίλους όπως οι Google, Microsoft, Meta, Apple και Amazon.

Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, φοβούμενες αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί κατά ενός τέτοιου φόρου.

Τα έσοδα θα αποτελούσαν νέους «ίδιους πόρους» της ΕΕ, περιορίζοντας τις ανάγκες χρηματοδότησης από τα εθνικά ταμεία.

Πιο αργή αποπληρωμή του κοινού δανεισμού

Για να εξασφαλιστεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, ο Κόστα προτείνει βραδύτερη αποπληρωμή του κεφαλαίου των άνω των 600 δισ. ευρώ που θα έχει δανειστεί από κοινού η ΕΕ έως το τέλος του 2026 για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η αποπληρωμή θα εξακολουθήσει να εκτείνεται από το 2028 έως το 2058, αλλά οι καταβολές κεφαλαίου ενδέχεται να είναι μικρότερες στην πρώτη επταετία, αφήνοντας περισσότερα χρήματα για άλλες προτεραιότητες.

Ο προϋπολογισμός και οι πηγές εσόδων απαιτούν ομοφωνία. Οι ηγέτες επιδιώκουν συμφωνία πριν από το τέλος του 2026, καθώς το επόμενο έτος προβλέπονται εκλογές σε αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

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