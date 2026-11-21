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Με τη χθεσινή εκταμίευση του ετήσιου επιδόματος, ύψους 400 ευρώ, για περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους 65 ετών και άνω άρχισε να «ξεδιπλώνεται ο χάρτης» ενισχύσεων και φοροελαφρύνσεων για εκατομμύρια πολίτες, που θα ωφελήσει μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και πολλές κοινωνικές ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, πρώτη χρονιά καταβολής, το μόνιμο επίδομα για τους συνταξιούχους ανερχόταν σε 250 ευρώ, όμως έκτοτε η κυβέρνηση προχώρησε σε δύο αυξήσεις και εξάλειψε τα εισοδηματικά όρια, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το σύνολο των δικαιούχων κατά περίπου 270.000 άτομα. Δικαιούχοι είναι, επίσης, όσοι είναι 60 ετών και άνω και λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας. Στο τέλος του μήνα θα λάβουν το βοήθημα και οι ανασφάλιστοι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανάδοχοι γονείς ΑμεΑ.

Νοέμβριος: Επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους

Ο επόμενος σταθμός στο χρονολόγιο παροχών έρχεται σε δέκα ημέρες, στις 30 Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου για πρώτη και για φοιτητική κατοικία, με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν το 2025. Στην πράξη, πρόκειται για μείωση του ετήσιου κόστους για στέγη κατά 8%. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι φέτος, δεύτερη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν σε περίπου 1 εκατομμύριο, αυξημένοι κατά 70.000 σε σύγκριση με πέρυσι, με δεδομένο ότι το καλοκαίρι αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Την επιστροφή δικαιούνται, πλέον, άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ (έναντι 20.000 ευρώ που ίσχυε το 2025) και έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης με έσοδα έως 35.000 ευρώ (έναντι 28.000 ευρώ πέρυσι). Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξήθηκε στις 39.000 ευρώ, έναντι 31.000 το περασμένο έτος, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Την ίδια ημερομηνία εκπαιδευτικοί σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται σε περιφερειακές μονάδες του ΕΣΥ θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων του 2025. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο καταβλήθηκε αναδρομικά η διπλή επιστροφή για τα μισθώματα του 2024.

Δεκέμβριος: Αύξηση συντάξεων και μηδενισμός προσωπικής διαφοράς

Στα τέλη Δεκεμβρίου έχουν και πάλι σειρά οι συνταξιούχοι, καθώς με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου αφενός θα δουν αυξήσεις λόγω του ετήσιου μηχανισμού προσαρμογής συντάξεων και αφετέρου για πρώτη φορά μετά από χρόνια όσοι είχαν προσωπική διαφορά δεν θα υποστούν συμψηφισμό που μείωνε τις αποδοχές τους.

Η αύξηση που προκύπτει από τον μηχανισμό προσαρμογής ισοδυναμεί με το ημιάθροισμα του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, ουσιαστικά απορροφώντας ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του κόστους ζωής. Η εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς, από την άλλη, συνιστά πλήρη υλοποίηση της εξαγγελίας που εκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ το 2025, για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το πρώτο έτος και 100% σε βάθος διετίας.

Ιανουάριος: Φοροελαφρύνσεις και προσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων

Το 2027 τίθενται σε εφαρμογή νέες φορολογικές μειώσεις, πολλές εκ των οποίων εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ την τελευταία διετία.

Η αρχή γίνεται την 1η Ιανουαρίου με τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους τρίτεκνους για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, φοροελάφρυνση που θα γίνει άμεσα αισθητή καθώς θα αποτυπώνεται στις μισθολογικές κρατήσεις. Το μέτρο θα ωφελήσει σχεδόν 87.000 τρίτεκνους.

Την ίδια ημέρα θα μεταφερθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή στο 13%, τα προϊόντα περιόδου και οι πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Τον Ιανουάριο ενεργοποιείται, επίσης, η τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, που αυτή τη στιγμή δεν προσαρμόζονται. Το ύψος της προσαρμογής εξαρτάται από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Από τις αρχές του νέου έτους γίνεται πράξη και το πρώτο βήμα στην ευρύτερη προσπάθεια μείωσης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της μείωσης κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς.

Απρίλιος: Έβδομη αύξηση βασικού μισθού και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Ο Απρίλιος φέρνει την έβδομη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Σήμερα η ελάχιστη αμοιβή ανέρχεται στα 920 ευρώ, αυξημένη κατά σχεδόν 42% σε σχέση με τα 650 ευρώ προ επταετίας. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι τον ερχόμενο Απρίλιο ο βασικός μισθός θα ξεπεράσει τον στόχο των 950 ευρώ, πιθανότατα φτάνοντας στα 960 ευρώ. Το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο έχουν θέσει ως νέο στόχο την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Μία ακόμα «ένεση» στα εισοδήματα των μισθωτών θα προκύψει την 1η Απριλίου από την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων για υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα κατά μισή μονάδα. Δεδομένου ότι το σύνολο της ελάφρυνσης θα προέλθει από τις εισφορές των εργαζόμενων, ολόκληρο το όφελος θα κατευθυνθεί στο πορτοφόλι τους, αυξάνοντας τις καθαρές απολαβές τους.

Υπενθυμίζεται ότι μία ακόμα τόνωση των αποδοχών όσων λαμβάνουν τον βασικό μισθό θα έρθει το 2027 χάρη στη νέα ενεργοποίηση των «ξεπαγωμένων» τριετιών, άρα το ερχόμενο έτος θα υπάρξει μία σημαντική, τριπλή αύξηση των εισοδημάτων τους.

Κέρδη και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο

Δεδομένου ότι πλέον ο κατώτατος συνδέεται με το Δημόσιο, η αύξηση που θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.

Πέραν αυτού, τον Δεκέμβριο του 2027 θα δοθεί για πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ, στους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Μέσα Μαρτίου έως μέσα Ιουνίου: Μπαράζ μειώσεων φόρων

Στα μέσα Μαρτίου αρχίζει ο νέος κύκλος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με κύριους κερδισμένους τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Καταρχάς, με τη δήλωση των εισοδημάτων του 2026 αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη από τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε πέρυσι, έχοντας ως αιχμή τη μείωση των συντελεστών κατά δύο μονάδες για τα μεσαία στρώματα, με πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους.

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα δουν επιπλέον ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, καθώς προβλέπεται μηδενικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ρύθμιση που υπολογίζεται ότι θα ευνοήσει 47.000 φορολογούμενους.

Ως προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους θα τεθεί σε ισχύ η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού στον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Ο νέος φορολογικός κύκλος φέρνει, επίσης, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς που έχουν έως 2.000 κατοίκους. Για κοινότητες στη Δυτική Μακεδονία το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Το μέτρο εκτιμάται ότι καλύπτει περισσότερους από 12.850 μικρούς οικισμούς.

Σε εφαρμογή τίθεται, ακόμη, η ελάφρυνση στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία. Στις δηλώσεις που θα συμπληρωθούν το 2027, για χρήση 2026, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ο νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για έσοδα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ. Σήμερα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ φορολογούνται απευθείας με συντελεστή 35%, άρα στην πράξη δημιουργείται ένα ενδιάμεσο κλιμάκιο με φορολογική ελάφρυνση 10 μονάδων.

Τέλος, σε αυτή τη φάση αρχίζει και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας. Αρχικά, το 2027, η επιβάρυνση θα καταργηθεί στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Το 2028 το τέλος θα μειωθεί κατά 50% στην Αττική και το 2029 θα μηδενιστεί και στο λεκανοπέδιο.

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