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Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς αφίξεων και εισπράξεων που τροφοδότησαν την ανάπτυξη του 2026, η τουριστική αγορά κάνει τον απολογισμό μιας χρονιάς δύο ταχυτήτων: ισχυρά έσοδα στο μακροοικονομικό ισοζύγιο, αλλά αισθητή πίεση στα καθαρά περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Καθώς ανοίγει η αυλαία για τις πρώτες συμφωνίες του 2027, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα θα προσελκύσει κόσμο, αλλά πόσο αντέχει το μοντέλο «ακριβότερο προϊόν – μικρότερη διάρκεια διαμονής».
Με την τουριστική περίοδο του 2026 να έχει ολοκληρωθεί και τα στοιχεία της οικονομίας —όπως αποτυπώνονται και στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027— να δείχνουν ρυθμό ανάπτυξης 2% για φέτος και 2,3% για την επόμενη χρονιά, ο τουρισμός επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως βασικού αιμοδότη του ΑΕΠ και των δημοσίων εσόδων. Ωστόσο, η εικόνα στην πραγματική αγορά είναι πιο σύνθετη από τους τίτλους των ρεκόρ.
Η συζήτηση στην αγορά μεταφέρεται πλέον στα συμβόλαια του 2027 (early bookings), εκεί όπου διαμορφώνονται οι τιμές και οι ροές της επόμενης χρονιάς:
Για το 2027 —όπου ο Προϋπολογισμός «βλέπει» αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,8% και επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3%— το στοίχημα του ελληνικού τουρισμού δεν είναι να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ αφίξεων, αλλά να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τον όγκο σε ποιοτικό, βιώσιμο εισόδημα που μένει στην τοπική οικονομία.
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