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Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς αφίξεων και εισπράξεων που τροφοδότησαν την ανάπτυξη του 2026, η τουριστική αγορά κάνει τον απολογισμό μιας χρονιάς δύο ταχυτήτων: ισχυρά έσοδα στο μακροοικονομικό ισοζύγιο, αλλά αισθητή πίεση στα καθαρά περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και στην αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Καθώς ανοίγει η αυλαία για τις πρώτες συμφωνίες του 2027, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα θα προσελκύσει κόσμο, αλλά πόσο αντέχει το μοντέλο «ακριβότερο προϊόν – μικρότερη διάρκεια διαμονής».

Με την τουριστική περίοδο του 2026 να έχει ολοκληρωθεί και τα στοιχεία της οικονομίας —όπως αποτυπώνονται και στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027— να δείχνουν ρυθμό ανάπτυξης 2% για φέτος και 2,3% για την επόμενη χρονιά, ο τουρισμός επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως βασικού αιμοδότη του ΑΕΠ και των δημοσίων εσόδων. Ωστόσο, η εικόνα στην πραγματική αγορά είναι πιο σύνθετη από τους τίτλους των ρεκόρ.

Ειδικότερα: Τι έδειξε η σεζόν του 2026 στην αγορά

Ισχυρή συμβολή στην ανάπτυξη, αλλά «φρένο» από τον πληθωρισμό: Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις λειτούργησαν ως αντίβαρο στις διεθνείς αναταράξεις και στήριξαν το πρωτογενές πλεόνασμα, όμως ο πληθωρισμός του 2026 (που αναθεωρήθηκε στο 4% ) απορρόφησε σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των εσόδων. Για τον τελικό καταναλωτή —Έλληνα και ξένο— το κόστος μεταφορών, διαμονής και εστίασης κινήθηκε ανοδικά, οδηγώντας σε πιο συγκρατημένη κατανάλωση εκτός ξενοδοχείου.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις λειτούργησαν ως αντίβαρο στις διεθνείς αναταράξεις και στήριξαν το πρωτογενές πλεόνασμα, όμως ο πληθωρισμός του 2026 (που αναθεωρήθηκε στο ) απορρόφησε σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των εσόδων. Για τον τελικό καταναλωτή —Έλληνα και ξένο— το κόστος μεταφορών, διαμονής και εστίασης κινήθηκε ανοδικά, οδηγώντας σε πιο συγκρατημένη κατανάλωση εκτός ξενοδοχείου. Υψηλός τζίρος, χαμηλότερα καθαρά περιθώρια: Για τις ξενοδοχειακές μονάδες, την εστίαση και τις τουριστικές υπηρεσίες, η αύξηση του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, πρώτες ύλες, χρηματοδοτικό κόστος και μισθολογικές δαπάνες) περιόρισε την τελική κερδοφορία , παρά τις υψηλές πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς.

Για τις ξενοδοχειακές μονάδες, την εστίαση και τις τουριστικές υπηρεσίες, η αύξηση του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, πρώτες ύλες, χρηματοδοτικό κόστος και μισθολογικές δαπάνες) , παρά τις υψηλές πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς. Το εποχικό αποτύπωμα στην απασχόληση: Η άμεση εξάρτηση της αγοράς εργασίας από τη διάρκεια της σεζόν αποτυπώθηκε καθαρά στα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Οκτώβριο του 2026: οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (+32.001 άτομα), επιβεβαιώνοντας ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου παραμένει ζητούμενο για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πού κρύβεται η «παγίδα» και τι κρίνει το 2027

Η συζήτηση στην αγορά μεταφέρεται πλέον στα συμβόλαια του 2027 (early bookings), εκεί όπου διαμορφώνονται οι τιμές και οι ροές της επόμενης χρονιάς:

Η «παγίδα» της μέσης δαπάνης: Η αύξηση των συνολικών εισπράξεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αυξημένο όγκο επισκεπτών, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι δέχεται πιέσεις από την ακρίβεια στις ευρωπαϊκές αγορές. Αν η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα συνεχίσει να τρέχει ταχύτερα από την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών, ο κίνδυνος απώλειας ανταγωνιστικότητας απέναντι σε γειτονικούς προορισμούς γίνεται ορατός .

Η αύξηση των συνολικών εισπράξεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αυξημένο όγκο επισκεπτών, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι δέχεται πιέσεις από την ακρίβεια στις ευρωπαϊκές αγορές. Αν η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα συνεχίσει να τρέχει ταχύτερα από την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών, . Επενδύσεις με το βλέμμα στη μετά-Ταμείο Ανάκαμψης εποχή: Με τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης να ολοκληρώνονται και το νέο επενδυτικό τοπίο να απαιτεί πλέον περισσότερη ιδιωτική μόχλευση και τραπεζική χρηματοδότηση, οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να εκσυγχρονιστούν ενεργειακά και ψηφιακά χωρίς τα «εύκολα» κεφάλαια των προηγούμενων ετών .

Με τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης να ολοκληρώνονται και το νέο επενδυτικό τοπίο να απαιτεί πλέον περισσότερη ιδιωτική μόχλευση και τραπεζική χρηματοδότηση, οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να . Στέγαση και κόστος ζωής στους προορισμούς: Η πίεση στη στέγαση —που αναγνωρίζεται πλέον ρητά και από το οικονομικό επιτελείο— επηρεάζει διπλά τον κλάδο: αφενός δυσκολεύει την εξεύρεση προσωπικού στους νησιωτικούς και τουριστικούς προορισμούς, αφετέρου τροφοδοτεί κοινωνικές και ρυθμιστικές αντιδράσεις γύρω από τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών.

Για το 2027 —όπου ο Προϋπολογισμός «βλέπει» αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,8% και επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3%— το στοίχημα του ελληνικού τουρισμού δεν είναι να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ αφίξεων, αλλά να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τον όγκο σε ποιοτικό, βιώσιμο εισόδημα που μένει στην τοπική οικονομία.

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