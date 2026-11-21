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Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε πως ο προϋπολογισμός αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Συνόδευσε μάλιστα την ανάρτησή του με σχετικό βίντεο, επισημαίνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη νέων στόχων.

Ολόκληρη η ανάρτηση Πιερρακάκη:

«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο καταθέσαμε χθες στη Βουλή με τον Θάνο Πετραλιά, αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε».

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο καταθέσαμε χθες στη Βουλή με τον @ThanosPetralias, αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε. pic.twitter.com/2IihacBm6S November 21, 2026

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