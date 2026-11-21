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Σορός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Τα οστά βρέθηκαν από άστεγο, που ενημέρωσε την Αστυνομία, στον 1ο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στη διασταύρωση των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου.

Στο σήμειο έχουν σπεύσει αστυνομικοί.

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