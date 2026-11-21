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«Είναι μια νίκη της κοινωνίας, αλλά έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή εδώ και τρία χρόνια», επισήμανε ο Παύλος Ασλανίδης μετά την κλήση του Κώστα Αχ. Καραμανλή σε απολογία για παράβαση καθήκοντος.

Την ερχόμενη Παρασκευή, ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών καλείται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή του Αρείου Πάγου ως κατηγορούμενος, με επίκεντρο τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία.

Μιλώντας στο ThessPost.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών υπογράμμισε: «Δυστυχώς αυτό το κατηγορητήριο δεν είναι για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι μόνο για το ότι δεν στελέχωσε σωστά τον ΟΣΕ και για το ότι τα κονδύλια δεν πήγαν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τους 57 δολοφονημένους στα Τέμπη. Άργησε πολύ, τέσσερα χρόνια σχεδόν, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, ελπίζω να εμφανιστεί στον ανακριτή του Αρείου Πάγου. Είναι μια νίκη της κοινωνίας που βγήκε στους δρόμους και απαίτησε την τιμωρία των ενόχων».

Βασικό αίτημα του Συλλόγου είναι ο πρώην υπουργός να δικαστεί για κακούργημα, μαζί με σύσσωμο το τότε υπουργείο Μεταφορών. «Εμείς δεν θα τον αφήσουμε τον Καραμανλή, θα τον κυνηγάμε όσο ζούμε και θα φροντίσουμε να γίνουν και άλλες μηνύσεις και άλλα κατηγορητήρια», σημείωσε ο κ. Ασλανίδης.

Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου: «Θα ακολουθήσουν κι άλλες αποκαλύψεις για εγκλήματα»

Από την πλευρά της η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων και επιζώντων των Τεμπών Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου έκανε λόγο για ένα πρώτο θετικό βήμα, χαρακτηρίζοντας τον πρώην υπουργό ως τον «πρωταγωνιστή του εγκλήματος των Τεμπών». «Αυτό που αναμένουμε είναι στην απολογία του να μπορέσουμε να μάθουμε, τί θα ισχυριστεί για αυτό το πολύνεκρο έγκλημα, τί θα αποκαλύψει, τι περισσότερο ή τι λιγότερο είναι αυτό που μετά από τέσσερα χρόνια θα προσπαθήσει άλλη μια φορά ο κ. Καραμανλής να κρύψει από τη δικαιοσύνη».

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε μετά από τον τιτάνιο αγώνα συγγενών και συνηγόρων.

«Κλήθηκε λοιπόν μετά από πολύ εξονυχιστική έρευνα από τον ανακριτή του Αρείου Πάγου αλλά με τις κατηγορίες τις οποίες εισήχθη αρχικώς η ανακριτική ερεύνα, μόνο για παράβαση καθήκοντος. Είναι το πρώτο βήμα, όμως σε κάθε ποινική δικογραφία, σε κάθε παραπομπή, από αυτό το βήμα θα ακολουθήσουν και αποκαλύψεις για άλλα εγκλήματα, που δεν προσπάθησε απλά να συγκαλύψει, αλλά να θάψει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση και που αφορούν το έγκλημα των Τεμπών», σημείωσε.

Η κα Χατζηκωνσταντίνου εξήγησε ότι η τραγωδία των Τεμπών έχει διαμοιραστεί σε επιμέρους δίκες (κύρια δίκη, δίκη για εξαφανισμένα βίντεο και δίκη για μπάζωμα), με αποτέλεσμα να προκύπτουν έτσι εμπόδια και καθυστερήσεις.

«Η πρακτική αυτή, την καταλάβαμε και την εφαρμόσαμε και είναι κάτι που μετά από πολύ αγώνα καταφέραμε, από την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε, την μεγάλη δικογραφία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η οποία δυστυχώς αντί να συμπεριλάβει όλα τα εγκλήματα, σαν Λερναία Ύδρα έβγαλε πολλά κεφάλια κι έβγαλε πολλές δικογραφίες. Σε αυτή λοιπόν την υπόθεση ο κ. Καραμανλής έπρεπε να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο Εφετείο Κακουργημάτων, με όλα τα εγκλήματα τα οποία βρίσκονται εκεί οι κατηγορούμενοι, γιατί είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του εγκλήματος», κατέληξε.

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