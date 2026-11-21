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Ο Νοέμβρης συνεχίζει να «ξεχνά» το φθινόπωρο για ακόμα μία μέρα, αφού το σκηνικό παραμένει άκρως ευχάριστο, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Αν και οι πολύ θερμές αέριες μάζες υποχωρούν ελαφρώς, η καλοκαιρία θα μας ακολουθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δίνοντας ιδανικές συνθήκες για βόλτες, πριν η ατμόσφαιρα μας ετοιμάσει μια νέα φθινοπωρινή αλλαγή από το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα.

Σάββατο: Κυριαρχία του ήλιου, δυτικοί άνεμοι και θερμοκρασίες έως 23°C

Για το Σάββατο, ξεκινώντας από τα βόρεια, ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός στο σύνολο της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, στις Σποράδες, αλλά και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Πιο δυτικά, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, οι νεφώσεις θα είναι λίγο πυκνότερες, οπότε και δεν αποκλείονται κάποιες τοπικές ασθενείς βροχές στα ορεινά της Πίνδου.

Νοτιότερα, αίθριο καιρό θα έχουμε στην υπόλοιπη Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο, με τον ήλιο να κυριαρχεί.

Στο πεδίο των ανέμων, η κατάσταση διατηρείται σχεδόν στάσιμη, με το δυτικό ρεύμα να κυριαρχεί: οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν γενικά τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στη θάλασσα των Κυθήρων και στο Καρπάθιο πέλαγος θα αγγίξουν και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί. Παρ’ όλα αυτά, θα ξεπεράσουμε και πάλι τους 20°C στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την περισσότερη ζέστη να εντοπίζεται στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 με 23°C. Ωστόσο, όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά.

Στην Αττική ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με δυτικούς ανέμους στις γύρω θάλασσες στα 3 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στο κέντρο να κυμαίνεται από 15 έως 21°C. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και το θερμόμετρο από 14 έως 19°C.

Κυριακή: Αίθριο ξεκίνημα, πύκνωση νεφώσεων από το μεσημέρι και βραδινές βροχές στα βορειοδυτικά

Την Κυριακή οι ήπιες συνθήκες διατηρούνται στη χώρα μας, προσφέροντας ιδανικό σκηνικό για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος στο σύνολο της χώρας, με κάποιες αραιές νεφώσεις, όμως από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα δυτικά και τα βόρεια, οπότε και αργά το βράδυ είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές στην Ήπειρο, στα Βόρεια Επτάνησα και στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίες στη συνέχεια θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα πελάγη, φτάνοντας γενικά τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ προς το βράδυ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ζωηρέψουν τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.

Επιπλέον, θα διατηρηθεί η σχετική ζέστη για την εποχή, αν και ο υδράργυρος θα βρεθεί σε μικρή επιπλέον πτώση: το θερμόμετρο θα φτάσει τους 18°C στη Θράκη και τους 19 με 21°C στην υπόλοιπη χώρα, ενώ όταν πέσει ο ήλιος, η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά.

Η προοπτική για την αρχή της εβδομάδας

Τη Δευτέρα θα έχουμε μια μικρή αλλαγή στον καιρό, με περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, η οποία όμως δεν θα διαρκέσει για πολύ, με το φθινόπωρο να ετοιμάζεται να επανέλθει!

Με απλά λόγια… μπορεί οι πολύ ζεστές μέρες για την εποχή να πέρασαν, όμως η άνοιξη δεν λέει να εγκαταλείψει τον Νοέμβρη προς το παρόν, χαρίζοντάς μας ιδανικές συνθήκες για τις βόλτες του Σαββατοκύριακου!

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