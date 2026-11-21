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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Iran ότι η επικοινωνία των δύο πλευρών μέσω μεσολαβητών συνεχίζεται.

«Το Ιράν ήθελε εγγυήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σοβαρές σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και είχαν συζητήσει με τους μεσολαβητές τη μορφή και τη φύση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η μη απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος αποτελεί μία από τις βασικές κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Ο Αραγτσί εκτίμησε, πάντως, ότι υπάρχει περιθώριο για «μια δίκαιη λύση».

Όπως τόνισε, βασικός στόχος του Ιράν είναι η επίτευξη «μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω πόλεμος».

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