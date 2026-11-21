Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βίντεο από την καταδίωξη του μαύρου SUV, που ξεκίνησε μετά την απάτη σε βάρος ηλικιωμένης και κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έδωσε στη δημοσιότητα το Mega.

Στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας φαίνεται το όχημα να μπαίνει ανάποδα σε πρατήριο καυσίμων και να βγαίνει από την είσοδό του. Ο οδηγός αγνοεί το σήμα αστυνομικού να σταματήσει, αναπτύσσει ταχύτητα και διαφεύγει.

Λίγο νωρίτερα, οι τουλάχιστον τρεις επιβαίνοντες φέρονται να είχαν αποσπάσει από ηλικιωμένη 400 χρυσές λίρες και περίπου 50.000 ευρώ, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης.

Η εισβολή στο νοσοκομείο και οι δύο τραυματίες

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου είχαν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις. Παρά την κατεβασμένη μπάρα και την παρουσία μοτοσικλέτας της Τροχαίας, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, έσπασε την μπάρα και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, την οποία έσυρε για αρκετά μέτρα.

Αστυνομικός της Τροχαίας φέρεται να πυροβόλησε στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει το όχημα, χωρίς αποτέλεσμα. Εργαζόμενος του νοσοκομείου, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στον χώρο στάθμευσης, έπεσε στο έδαφος για να προστατευτεί. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά ο αστυνομικός και ο εργαζόμενος.

Η 24χρονη ιδιοκτήτρια του SUV που σκόρπισε τον τρόμο εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ζεφύρι, ενώ οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει και τον 30χρονο οδηγό. Η γυναίκα οδηγήθηκε στην εισαγγελία και φέρεται να είναι συνεργός του κυκλώματος, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, ούτε εάν συμμετείχε στην καταδίωξη.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για απόπειρες εξαπάτησης πολιτών με χρήση του λογοτύπου της

«Επιστολή αποκατάστασης» της Ζωής Ρούσσου για δημοσίευμα του topontiki.gr

Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 19χρονος βγαίνει με τη βαλίτσα με την δολοφονημένη 24χρονη από τη Μπουρκίνα Φάσο – Βίντεο ντοκουμέντο











