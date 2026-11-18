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Μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ιωάννινα, μετά από καταδίωξη οχήματος που εξελίχθηκε σε επικίνδυνο περιστατικό ακόμη και μέσα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα μαύρο Ford, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα και το οποίο κατάφερε να διαφύγει παρά την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, οι τρεις επιβαίνοντες φέρονται να είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απάτης, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη, κοντά στον κόμβο της πλατείας Ομήρου, όταν ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών.

Μάλιστα, κινήθηκε αντίθετα στην κυκλοφορία και διέφυγε μέσω της οδού Άρη Βελουχιώτη.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τη Βλαχόστρατα και την Περιφερειακή Οδό, με αστυνομικές δυνάμεις να το καταδιώκουν και άλλες να αναπτύσσονται σε διαφορετικά σημεία για να περιορίσουν τις δυνατότητες διαφυγής του.

Η καταδίωξη κορυφώθηκε όταν το μαύρο Ford εισήλθε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και κινήθηκε προς το ΤΕΠ και το πρώην εμβολιαστικό κέντρο. Η επιλογή της διαδρομής οδήγησε το όχημα σε αδιέξοδο.

Αστυνομικός τοποθέτησε τη μοτοσικλέτα του στο οδόστρωμα, σε μικρή απόσταση από τα ΤΕΠ, επιχειρώντας να εμποδίσει τη διαφυγή του αυτοκινήτου κατά την επιστροφή του. Ο οδηγός, ωστόσο, εμβόλισε τη μηχανή και την παρέσυρε για περίπου 30 μέτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του οχήματος. Παρά τους πυροβολισμούς και τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του και να διαφύγει.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εργαζόμενοι και επισκέπτες βγήκαν από τα γραφεία και τους χώρους όπου βρίσκονταν, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών είναι ότι το όχημα ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιές τόσο από τους πυροβολισμούς όσο και από τον εμβολισμό της μοτοσικλέτας.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινήθηκε προς την περιοχή του Νεοχωρόπουλου και να έχει εγκαταλειφθεί.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή και να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και των τριών επιβαινόντων.

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