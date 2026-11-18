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Με την πρώτη ματιά, η συνάντηση είναι αρκετή για να προκαλέσει ρίγη στους ενημερωμένους πολίτες του κόσμου, οι οποίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο ο κόσμος να κυβερνάται για τα επόμενα χρόνια από τρεις επιθετικές αυτοκρατορίες, των οποίων οι ακόρεστες ορέξεις κατακλύζουν τον πλανήτη.

Οι πρόεδροι Σι Τζινπίνγκ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στη Σενζέν, την τεχνολογική πρωτεύουσα της Κίνας. Πριν καν η ιστορία προλάβει να αποτυπώσει τη στιγμή σε μια φωτογραφία, η προοπτική αυτή τροφοδοτεί ήδη φόβους, αναφέρει σε άρθρο η Le Μonde.

Στη διπλωματική σκηνή, οι τρεις ηγέτες ενισχύουν βολικά ο ένας τον άλλον. Ελπίζουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να πείσουν τον κόσμο ότι η δύναμή τους, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, είναι ασταμάτητη. Από το Πεκίνο, το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα βασίζει εδώ και καιρό τις ιδεολογικές του φιλοδοξίες στο να πείσει τους αντιπάλους του να χάσουν τους πολέμους του χωρίς να πολεμήσουν. Εν τω μεταξύ, ο «τσάρος» του Κρεμλίνου, εμμονικός με το παρελθόν μεγαλείο της Ρωσίας, έχει πειστεί ότι η αποκατάσταση της κυριαρχίας της είναι κοντά. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επαναλαμβάνει ασταμάτητα, ενάντια σε κάθε στοιχείο, ότι είναι ο σπουδαιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ όλων των εποχών.

🇺🇸🇨🇳🇷🇺 President Trump, Putin and Xi Jinping take center stage for APEC family photo in China China’s First Lady Peng Liyuan stands in the middle https://t.co/CAirU7xLvf — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026

Σαν μια σύγχρονη «Γιάλτα», η συνάντηση της Σεντζέν υποτίθεται ότι σηματοδοτεί μια νέα διαίρεση του κόσμου από τους ισχυρούς εις βάρος των αδύναμων, όπως ακριβώς οι τρεις νικητές (ΗΠΑ, Βρετανία και Σοβιετική Ένωση) πανηγύρισαν το 1945 στη Γιάλτα της Κριμαίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι κυριαρχούν στη πρωτοκαθεδρία των δυνάμεων του κόσμου. Η ικανότητά τους για αρπαγή, αταξία και καταστροφή έχει φτάσει σε επικίνδυνα νέα ύψη.

Αλλά το 2026 δεν είναι το 1945. Και αυτή δεν είναι η Γιάλτα. Οι τρεις παράγοντες εξακολουθούν να έχουν βαθιά ανταγωνιστικά στρατηγικά συμφέροντα. Στο παρασκήνιο, συνεχίζουν να εξαπολύουν ό,τι χτυπήματα μπορούν ο ένας εναντίον του άλλου. Στο παγκόσμιο εμπόριο και την τεχνολογία, η αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας μαίνεται με πλήρη ένταση.

Οι τρεις αρχηγοί κρατών απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους που δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια ενιαία κοινή ατζέντα. Όπως σημείωσε ο πρώην ανώτερος Δημοκρατικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, Κερτ Κάμπελ, σε άρθρο γνώμης στους

New York Times, το Πεκίνο, εν μέσω μιας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών, έπρεπε να αποφύγει τις συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό που πρότεινε ο Τραμπ. Η Μόσχα δεν ήταν πρόθυμη να εκθέσει την τεράστια υστέρησή της στον αγώνα τεχνητής νοημοσύνης έναντι των δύο αντιπάλων της. Και η Ουάσινγκτον, βυθισμένη στον πόλεμό της με το Ιράν, έπρεπε να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους δύο κύριους υποστηρικτές της Τεχεράνης για να απεγκλωβιστεί.

Η διοργάνωση αυτής της τριμερούς συνομιλίας δεν θα οδηγήσει σε καμία νέα διαίρεση του κόσμου. Αυτό που θα παραμείνει είναι η άνευ προηγουμένου εικόνα ενός προέδρου των ΗΠΑ να συναναστρέφεται με τους δύο στρατηγικούς αντιπάλους του, και μάλιστα σε μια στιγμή που έχει αποδυναμωθεί από μια σοβαρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.

📸 President #Putin joined fellow #APEC Economic Leaders for a #FamilyPhoto. He is attending a gala reception at the Shenzhen International Exchange Centre, hosted by President Xi Jinping in honour of APEC Economic Leaders. https://t.co/VK6MsEwyx3 November 18, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δίκιο να ανησυχεί. Οι ειδικοί στην τέχνη της εξουσίας, οι Σι και Πούτιν γνωρίζουν ότι η απλή προσφορά στον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα των χαρακτηριστικών της διπλωματίας και της τακτικής κολακείας θα μειώσει, σε αντάλλαγμα, την αμερικανική πίεση σε αυτόν. Ο ένας θα μπορούσε στη συνέχεια να κινηθεί προς την Ταϊβάν, ο άλλος προς την Ουκρανία.

Οι Δημοκρατικοί ηγέτες που μόλις κέρδισαν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, καθώς και οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών που τώρα έχουν μείνει μόνοι τους να υπερασπιστούν τη συλλογική τους ασφάλεια, δεν έχουν την πολυτέλεια να χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους.

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