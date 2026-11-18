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Με αφορμή την Black Friday, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, το οποίο εποπτεύει, απευθύνουν συστάσεις προς το καταναλωτικό κοινό για προσεκτικές, ασφαλείς και οικονομικά συμφέρουσες αγορές.
Οι οδηγίες αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι προσφορές με περιορισμένη χρονική ισχύ δεν θα πρέπει να παρασύρουν τους καταναλωτές σε βιαστικές ή παρορμητικές αγορές.
Πριν προχωρήσουν οι καταναλωτές σε οποιαδήποτε αγορά, προτείνονται 4 βασικά βήματα:
Αντιμετωπίσατε πρόβλημα; Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας:
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