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Τι προστασία έχει η κύρια κατοικία απέναντι στους πιστωτές; Πώς ρυθμίζεται η χρήση του χώρου όταν η κατοικία συναντά τον τουρισμό; Και τι σημαίνει στην πράξη η αναγνώριση της στέγης ως κοινωνικού δικαιώματος; Αυτά τα ερωτήματα θέτει η εκδήλωση του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» με τίτλο «Το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγη», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 17:30, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Η συζήτηση συνδέει τη συνταγματική προστασία της κατοικίας με τις επιλογές που επηρεάζουν την πρόσβαση στη στέγη, από τη ρύθμιση των χρήσεων του χώρου έως τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Στο τραπέζι μπαίνει και ένα ερώτημα που αφορά το ίδιο το εύρος της προστασίας: ποιον καλύπτει στην πράξη το δικαίωμα στην κατοικία;
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Αν. Κουτσόλαμπρος, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Ντίνα Καράτζιου. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
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