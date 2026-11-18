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Τι προστασία έχει η κύρια κατοικία απέναντι στους πιστωτές; Πώς ρυθμίζεται η χρήση του χώρου όταν η κατοικία συναντά τον τουρισμό; Και τι σημαίνει στην πράξη η αναγνώριση της στέγης ως κοινωνικού δικαιώματος; Αυτά τα ερωτήματα θέτει η εκδήλωση του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» με τίτλο «Το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγη», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 17:30, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η συζήτηση συνδέει τη συνταγματική προστασία της κατοικίας με τις επιλογές που επηρεάζουν την πρόσβαση στη στέγη, από τη ρύθμιση των χρήσεων του χώρου έως τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Στο τραπέζι μπαίνει και ένα ερώτημα που αφορά το ίδιο το εύρος της προστασίας: ποιον καλύπτει στην πράξη το δικαίωμα στην κατοικία;

Οι ομιλητές και οι εισηγήσεις

Δημήτρης Σπυράκος , διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος και πρώην γενικός γραμματέας Καταναλωτή – «Η συνταγματική προστασία της κύριας κατοικίας απέναντι στους πιστωτές».

, διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος και πρώην γενικός γραμματέας Καταναλωτή – «Η συνταγματική προστασία της κύριας κατοικίας απέναντι στους πιστωτές». Ευθύμης Σταλίκας , ασκούμενος δικηγόρος, κάτοχος ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη του ΑΠΘ – «Η κανονιστική δυναμική του κοινωνικού δικαιώματος στην κατοικία».

, ασκούμενος δικηγόρος, κάτοχος ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη του ΑΠΘ – «Η κανονιστική δυναμική του κοινωνικού δικαιώματος στην κατοικία». Δημήτρης Μπαλαμπανίδης , αρχιτέκτονας-πολεοδόμος και διδάκτωρ Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας – «Κατοικία και τουρισμός: ζητήματα ορισμού και ρύθμισης του χώρου».

, αρχιτέκτονας-πολεοδόμος και διδάκτωρ Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας – «Κατοικία και τουρισμός: ζητήματα ορισμού και ρύθμισης του χώρου». Δήμητρα Σιατίτσα , διδάκτωρ Πολεοδομίας του ΕΜΠ και ερευνήτρια – «Ευρωπαϊκές πολιτικές για το δικαίωμα στην κατοικία: διακυβεύματα της συγκυρίας».

, διδάκτωρ Πολεοδομίας του ΕΜΠ και ερευνήτρια – «Ευρωπαϊκές πολιτικές για το δικαίωμα στην κατοικία: διακυβεύματα της συγκυρίας». Ιφιγένεια Καμτσίδου, ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ – «Το δικαίωμα στην κατοικία στη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ένα δικαίωμα των φτωχών;».

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Αν. Κουτσόλαμπρος, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Ντίνα Καράτζιου. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

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