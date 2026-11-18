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Κλειστά μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνουν ένα ειδικό δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο στις Αχαρνές, λόγω της παρουσίας ποντικιών και της έντονης δυσοσμίας στο σχολικό συγκρότημα. Το πρόβλημα, που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, οδήγησε ακόμη και στη ματαίωση της προγραμματισμένης γιορτής για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Αχαρνές: Ποντίκια στις σχολικές εγκαταστάσεις εδώ και ενάμιση μήνα

Η παρουσία τρωκτικών στο σχολικό συγκρότημα διαπιστώθηκε πριν από περίπου ενάμιση μήνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγιεινής.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης τοποθετήθηκαν δολώματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρκετά ποντίκια πέθαναν μέσα σε σωληνώσεις και άλλα σημεία του κτηρίου στα οποία η πρόσβαση είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί έντονη δυσοσμία.

Καθώς οι συνθήκες επιδεινώθηκαν, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δύο σχολείων μέχρι την Παρασκευή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Εκπαιδευτικοί: «Τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές μας»

Για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές εγκαταστάσεις μίλησε στο MEGA ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Σωκράτης», Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, ασκώντας έντονη κριτική στη δημοτική Αρχή.

«Εδώ και έναν μήνα τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές μας. Δεν μπορεί η δημοτική Αρχή να κωφεύει. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Δεν μπορεί να είναι κόστος η εκπαίδευση και η μόρφωση των μαθητών μας. Αυτό που γίνεται εδώ και έναν μήνα πλέον και το μόνο που κάνει η δημοτική Αρχή είναι να βάζει ποντικοπαγίδες», πρόσθεσε.

Διακόπηκε η γιορτή του Πολυτεχνείου λόγω της έντονης δυσοσμίας

Η κατάσταση κορυφώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου, όταν η έντονη δυσοσμία κατέστησε αδύνατη την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης σχολικής εκδήλωσης.

Οι γονείς χρειάστηκε να παραλάβουν τα παιδιά τους και να αποχωρήσουν από το σχολικό συγκρότημα, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν δεν επέτρεπαν την παραμονή μαθητών και συνοδών στους χώρους του.

Το περιστατικό ανέδειξε τη σοβαρότητα του προβλήματος, το οποίο, παρά τις παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί, εξακολουθεί να επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων.

Προβλήματα για τους γονείς και ανησυχία για την υγεία των μαθητών

Η απόφαση να παραμείνουν κλειστά το ειδικό δημοτικό και το νηπιαγωγείο μέχρι την Παρασκευή προκαλεί επιπλέον δυσκολίες στις οικογένειες, καθώς αρκετοί γονείς πρέπει να εξασφαλίσουν τη φροντίδα των παιδιών τους κατά τις ημέρες αναστολής των μαθημάτων.

«Υπάρχουν γονείς που πρέπει να αφήσουν τις δουλειές τους για να κάτσουν στο σπίτι να προσέχουν τα παιδιά», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο σύλλογος εκπαιδευτικών εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτοι σε συνθήκες ελλιπούς υγιεινής.

Κινητοποίηση εκπαιδευτικών για τις σχολικές υποδομές στις Αχαρνές

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν γενικότερη εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών και αποδίδουν ευθύνες στη δημοτική Αρχή για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεών τους, έχουν ανακοινώσει κινητοποίηση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας την άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής και την προστασία της ασφάλειας μαθητών και προσωπικού.

Ζητούμενο παραμένει η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε τα δύο σχολεία να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια.

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