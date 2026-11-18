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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 83 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά τον θάνατο του 58χρονου έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες σήμερα (18/11) το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διακριβωθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις των δύο ανδρών. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο καβγάς έγινε το απόγευμα της Τρίτης (17/11). Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συλληφθέντων και του 58χρονου, με αφορμή φθορές που είχαν προκληθεί σε όχημα ιδιοκτησίας συγγενικού προσώπου του τελευταίου.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

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