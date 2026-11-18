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Για έναν 38 βαρυποινίτη από τη Βουλγαρία προοριζόταν το πιστόλι που έριξαν άγνωστοι με drone στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων. Ο 38χρονος είναι καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονίες, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Το drone έγινε αντιληπτό από εξωτερικό φρουρό που το αντιλήφθηκε να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις των φυλακών και να ρίχνει ένα αντικείμενο στον προαύλιο χώρο.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος anti -drone εξουδετερώθηκε και οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι το όπλο περισυνελέγη από κρατούμενο και βρέθηκε τελικά σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ένα πιστόλι 9mm με κενό γεμιστήρα, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα πυρομαχικά ή τα εξαρτήματα που έλειπαν να βρίσκονται ήδη εντός της φυλακής ή να σχεδιαζόταν δεύτερη αποστολή.

Το ποινικό παρελθόν του 38χρονου

Η δολοφονία του Γιάννη Μακρή (2018): Ο 38χρονος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ως εκτελεστής του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας τον Οκτώβριο του 2018.

Το φονικό στις φυλακές Δομοκού: Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου εντός των φυλακών Δομοκού, υπόθεση, για την οποία ο ίδιος είχε υποστηρίξει, ότι βρισκόταν σε άμυνα.

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