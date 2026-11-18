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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο «Άγιος Βασίλειος» στο Περιστέρι.

Πριν από την κηδεία, η σορός του πέρασε από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσε. Εκεί, οι συνάδελφοί του τον υποδέχθηκαν με τιμές, σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα. Η ελληνική σημαία κυμάτιζε μεσίστια, ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα είχαν παραταχθεί στον χώρο του σταθμού με τους φάρους αναμμένους.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν σε στάση προσοχής μπροστά στη σορό του συναδέλφου τους και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Αμέσως μετά, η φωνή τους ενώθηκε στην ιαχή «Αθάνατος», αποτίοντας τον ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο με τον οποίο είχαν μοιραστεί αμέτρητες δύσκολες επιχειρήσεις και στιγμές προσφοράς.

Το φέρετρο, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στους ώμους των συναδέλφων του, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του διαδρομή, από τον πυροσβεστικό σταθμό έως το κοιμητήριο του Περιστερίου.

Σήμερα οι απολογίες της 34χρονης και των δύο ανήλικων θυγατέρων της

Την ίδια ημέρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκαν για απολογία η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν για την υπόθεση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, είχε τραγικό απολογισμό, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, την ώρα που επιχειρούσαν να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Η 34χρονη και οι δύο κόρες της είχαν οδηγηθεί την προηγούμενη ημέρα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ωστόσο, ο συνήγορός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία μίας ημέρας, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσει τις απολογίες τους.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

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