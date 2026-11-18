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Ωρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια μίας 12χρονης που μεταφέρθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση και χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Βόλου χθες το απόγευμα από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ενεργειακών ποτών, προκαλώντας συναγερμό στις υγειονομικές αρχές.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από την αστυνομία, προκειμένου να εξακριβωθεί από πού προμηθεύτηκε η 12χρονη και η παρέα της τα ποτά, καθώς όπως είναι γνωστό η διάθεση αλκοολούχων ποτών απαγορεύεται σε ανήλικους.

Η ανήλικη, μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου, μαζί με συμμαθητές της, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos, μετά τη γιορτή του σχολείου για το Πολυτεχνείο, μετέβησαν και προμηθεύτηκαν βότκα και ενεργειακά ποτά, με σκοπό να διασκεδάσουν. Η 12χρονη όμως ήπιε μεγάλη ποσότητα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της. Εντρομα τα άλλα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς, παρά τον πανικό, συνειδητοποίησαν πως έπρεπε να δράσουν άμεσα και τη μετέφεραν αμέσως στο Κέντρο Υγείας του χωριού. Οι γιατροί πάγωσαν, καθώς το παιδί ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Επρεπε να γίνει κατεπείγουσα διακομιδή στο Νοσοκομείο Βόλου.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε χρόνο ρεκόρ στα Επείγοντα, ενώ αναισθησιολόγος ήταν σε αναμονή μήπως χρειαστεί η 12χρονη να διασωληνωθεί ενώ πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και ξεκίνησε η χορήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής.

Τελικά, δεν κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωση. Το παιδί νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κλινική του εικόνα.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς εκτιμάται ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Ερευνα από την αστυνομία

Την ίδια ώρα, το περιστατικό έχει κινητοποιήσει και την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά. Οι γονείς της θα κληθούν για κατάθεση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ, τουλάχιστον εννιά βότκες, λένε οι πληροφορίες, καθώς επίσης και ενεργειακά ποτά.

Επίσης έχει ξεκινήσει έρευνα από ποια επιχείρηση έγινε η προμήθεια των ποτών, ζήτημα για το οποίο θεωρείται βέβαιο ότι θα αποσαφηνιστεί από τις καταθέσεις των παιδιών της παρέας της ανήλικης μαθήτριας.

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