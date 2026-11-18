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Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 43χρονος υπήκοος Πακιστάν, σε αγροτική περιοχή στο Γεράκι Λακωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 18:00, στη θέση Άγιος Νικόλαος, από διερχόμενο πολίτη που κινούνταν σε αγροτικό χωματόδρομο.

Οπως αναφέρει το anagnostis.org, ο 43χρονος έφερε τραύματα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο χέρι του κρατούσε ένα μαχαίρι.

Ο πολίτης που τον εντόπισε ειδοποίησε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής για να εξετάσει το πτώμα.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες θανάτου του 43χρονου παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

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