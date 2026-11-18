Takeaways by to pontiki AI Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα patientsforum.gr, η οποία στοχεύει στην καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς μέσω των εκπροσώπων τους.

Μέσω του συγκεκριμένου ψηφιακού χώρου, οι οργανώσεις ασθενών θα αποτυπώνουν συστηματικά ζητήματα όπως οι χρόνοι αναμονής, οι ελλείψεις προσωπικού και οι δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και προτάσεων, μετατρέποντας τις μεμονωμένες εμπειρίες των ασθενών σε συλλογική γνώση για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με τη συμμετοχή εκπροσώπων συλλόγων ασθενών και φορέων του συστήματος υγείας που διαθέτουν διαβαθμισμένη πρόσβαση.

Η λειτουργία της πλατφόρμας δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση ασθενών και δεν αποτελεί δημόσιο χώρο υποβολής καταγγελιών, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

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Τη νέα ψηφιακή Πλατφόρμα Κοινότητας Συλλόγων Ασθενών παρουσίασε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, σε εκδήλωση που συνδυάστηκε με σύντομο εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Αθήνα. Πρόκειται για την patientsforum.gr, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς μέσω των εκπροσώπων τους και να αναδείξει τη συλλογική εμπειρία των οργανώσεών τους ως πολύτιμη πηγή τεκμηρίωσης για τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική υγείας.

Στην πλατφόρμα θα καταγράφονται ζητήματα που αποτελούν καθημερινές προκλήσεις για τους ασθενείς όπως:

χρόνοι αναμονής,

εμπόδια στην πρόσβαση,

ελλείψεις προσωπικού και ιατρικών ειδικοτήτων,

γεωγραφικές ανισότητες,

οικονομική επιβάρυνση

και δυσκολίες στον συντονισμό των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης.

Μέσα από το patientsforum.gr, οι οργανώσεις τους αποκτούν ένα κοινό ψηφιακό χώρο για να αποτυπώνουν αυτά τα ζητήματα, να αναγνωρίζουν κοινά προβλήματα και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, προτάσεις και καλές πρακτικές. Στόχος είναι οι μεμονωμένες εμπειρίες των ασθενών να συμβάλλουν στη συστηματική αποτύπωση των αναγκών τους και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και προτάσεων πολιτικής υγείας.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με τη συμβολή και ανατροφοδότηση των ίδιων των οργανώσεων ασθενών. Συναντήσεις διαλόγου και ομάδες εστίασης σε διαφορετικές περιοχές της χώρας αλλά και διαδικτυακά, ανέδειξαν ανάγκες και προτεραιότητες που αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της δομής και των βασικών λειτουργιών της.

Παρουσίαση και πρακτική εξοικείωση με την πλατφόρμα

Την εκδήλωση άνοιξε η Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, η Ελένη Καρακίτσιου, Programme Officer του Ιδρύματος Μποδοσάκη, παρουσίασε συνοπτικά το πρόγραμμα PLATO, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το έργο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της συμμετοχής και του διαλόγου.

Η Κατερίνα Κουτσογιάννη, Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, αναφέρθηκε στη σημασία της μετατροπής της επιμέρους εμπειρίας σε συλλογική γνώση. Η Μαρία Βορεάκου, Voreakou IT Consulting, παρουσίασε το περιβάλλον και τις βασικές λειτουργίες του patientsforum.gr, καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες σε σύντομη πρακτική εκπαίδευση.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τα επόμενα βήματα, με τη συμμετοχή της Ρενάτας Βαλσαμή, Scientific Documentation & Health Policy Manager της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, καθώς και με ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες.

Τι προσφέρει το patientsforum.gr

Μέσω της πλατφόρμας, οι οργανώσεις ασθενών μπορούν να καταγράφουν ζητήματα και εμπειρίες από το σύστημα υγείας, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, προτάσεις και καλές πρακτικές για τη λειτουργία τους. Παράλληλα, φορείς του συστήματος υγείας μπορούν, έχοντας διακριτό ρόλο και διαβαθμισμένη πρόσβαση, να ενημερώνονται για επιλεγμένα ζητήματα και συγκεντρωτικά ευρήματα που αναδεικνύουν οι οργανώσεις.

Το patientsforum.gr λειτουργεί ως ψηφιακή κοινότητα με ελεγχόμενη πρόσβαση και διακριτούς ρόλους για τους χρήστες. Δεν αποτελεί δημόσιο χώρο υποβολής καταγγελιών και δεν επιτρέπεται η καταχώριση στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ασθενών.

Επόμενος στόχος: μια ενεργή κοινότητα ασθενών

Οι εγγραφές στο patientsforum.gr είναι ήδη ανοιχτές για εκπροσώπους συλλόγων και οργανώσεων ασθενών, καθώς και για εκπροσώπους φορέων του συστήματος υγείας. Η συμμετοχή πραγματοποιείται μέσω αιτήματος εγγραφής και έγκρισης πρόσβασης, σύμφωνα με τον ρόλο κάθε χρήστη.

Το επόμενο διάστημα, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας θα επικεντρωθεί στην ενεργοποίηση της κοινότητας, στη διεύρυνση της συμμετοχής οργανώσεων και φορέων και στη διάχυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Σχετικά με το έργο

Το έργο «Πλατφόρμα Κοινότητας Συλλόγων Ασθενών: Ένα ανοιχτό και συμμετοχικό φόρουμ διαλόγου μεταξύ συλλόγων ασθενών και φορέων χάραξης πολιτικής υγείας στην Ελλάδα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Το πρόγραμμα “Protecting democracy, human rights and the rule of law through an open civic space” (PLATO) στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε. και της ευαισθητοποίησης για αυτά μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το PLATO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ με συνολικό ποσό επιχορήγησης €3,1 εκ. Συντονιστής του PLATO είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

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