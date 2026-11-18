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Για την απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, μίλησε η Βούλα Πατουλίδου, επισημαίνοντας ότι ο θάνατός του άφησε στη ζωή της ένα κενό δυσαναπλήρωτο.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, αποκάλυψε ότι πιστεύει βαθιά σε μια ανώτερη δύναμη, καθώς και ότι κάποια στιγμή, κάπως κάποτε οι δυο τους θα ξανασυναντηθούν.

«Πιστεύω απόλυτα σε μία ανώτερη δύναμη, δεν μπορεί αυτό που λέμε “άνθρωπος” απλώς μια μέρα να εξαφανίζεται. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα ξανασυναντήσω και τον άντρα μου. Κάποιοι με ρωτάνε “καλά, ακόμα στεναχωριέσαι που πέθανε ο Δημήτρης;”. Τους λέω, ρε παιδιά, καρότο φυτέψαμε; Τη μισή μας ψυχή φυτέψαμε μαζί με την άλλη. Είναι δυνατόν; Πολλές φορές τα βράδια που ποτίζω τρώει κάτι “μπινελίκια” που σηκώθηκε κι “έφυγε”» τόνισε.

«Έχω 44 ρίζες ελιές στον κήπο μου, τα λουλούδια μου. Μου αρέσει πολύ αυτό το μέρος, υπάρχουν γωνιές που τις έχω δουλέψει προσωπικά με τα χέρια μου», είπε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου για το σπίτι της. Έχω ζήσει το άδικο με 2-3 ανθρώπους στη ζωή μου αλλά και το απόλυτο θαύμα δύο φορές: μία με την απόλυτη ανατροπή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μία που μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί και ήρθε αυτό το “κουνουπιδάκι”, το κόκκινο, που έφερε χαρά στη ζωή μας»

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