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Για την επαγγελματική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Ελένη Φιλίνη, που αυτόν τον καιρό εμφανίζεται σε γνωστό bar-restaurant στο Κολωνάκι, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στις καθημερινές της συνήθειες που την κρατούν σε φόρμα.

«Το παν είναι να μεγαλώνουμε καλά. Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω κραιπάλες, δεν έκανα και ποτέ. Με οδηγεί το σώμα μου. Δεν είμαι κρεατοφάγος αλλά είμαι γλυκατζού. Δεν το πιστεύει κανείς ότι τρώω κάθε μέρα ένα γλυκό. Αν δεν φάω, μπορεί να λιποθυμήσω, έχω υπογλυκαιμία. Είμαι και χειμερινή κολυμβήτρια πια», είπε αρχικά.

Αναφερόμενη στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, η ηθοποιός ανέφερε: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουμε. Πλήρωσε, δεν πλήρωσε;»

Απαντώντας αν έχει αφήσει πίσω την παρεξήγησή της με τη Βάνα Μπάρμπα, στην οποία είχε στείλει αγωγή το 2018, η ηθοποιός δήλωσε ότι «δεν είναι Θεός για να συγχωρεί…»

«Δεν νομίζω ότι θα ταιριάζαμε με τη Βάνα Μπάρμπα σε μία συνεργασία. Δεν είμαι Θεός για να συγχωρώ ή να μην συγχωρώ. Το “συγγνώμη” είναι όταν σε πατάω κατά λάθος. Εξαρτάται η συνθήκη που λέει κάποιος άνθρωπος κάτι. Εκεί μπορείς να κατανοήσεις πέντε πράγματα» τόνισε.

Σημειώνεται ότι η κόντρα ανάμεσα στην Ελένη Φιλίνη και τη Βάνα Μπάρμπα ξεκίνησε το 2018, όταν η Βάνα Μπάρμπα μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό/σατιρικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο ακουγόταν η φράση: «Με λένε Ελένη Φιλίνη και τώρα κοντεύω τα 63. Έχω κάνει 2-3 πλαστικές. Παλιά ήμουν σταρ, τώρα έχω γίνει πορνοστάρ».

Η Ελένη Φιλίνη θεώρησε το βίντεο προσβλητικό και κινήθηκε νομικά, οδηγώντας την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες, καθώς θεώρησε ότι μια απλή συγγνώμη δεν αρκούσε για να σβήσει το περιστατικό. Στη συνέχεια, βέβαια, απέσυρε την αγωγή.

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