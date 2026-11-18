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Για τα παιδικά του χρόνια, τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, αλλά και την πολυσυζητημένη δήλωσή του για το ψάρι μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The2Night Show.

Για τα παιδικά του χρόνια και τις συνεχείς μεταθέσεις του πατέρα του, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε:

«Επειδή ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, μεγάλωσα σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο» είπε αρχικά, εξηγώντας ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις της μητέρας του είχαν επιπτώσεις στη στρατιωτική σταδιοδρομία του πατέρα του.

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε πώς βρέθηκε στη δραματική σχολή, όταν ακολούθησε τυχαία μια κοπέλα, ενώ αναφέρθηκε και στις δουλειές που έκανε μέχρι τα 26 του χρόνια για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

«Οικοδομές, μεταφορές, μετακομίσεις, κρεαταγορά. Όταν μπήκε το νερό στο αυλάκι, είχα πει στον εαυτό μου ότι με αυτή τη δουλειά σου δίνω πέντε χρόνια. Αν στα πέντε χρόνια δεν αρχίζεις να βιοπορίζεσαι, πάει να πει ότι άστο. Κάνουμε κάτι άλλο. Μέσα σε αυτή την πενταετία, τα πρώτα δυόμισι χρόνια, τρία, τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά μετά άρχισα να βιοπορίζομαι».

Μιλώντας για την εμπειρία του στην τηλεοπτική παρουσίαση, ο ηθοποιός υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός με τον εαυτό του.

«Δεν θέλω να το θυμάμαι. Είμαι ο χειρότερος παρουσιαστής που πέρασε ποτέ από τη γη. Δεν το έχω. Με τη Ρούλα πήρα από τη λάμψη της. Αλλά δεν το έχω. Μου το έχουν πει να παρουσιάσω. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν το έχω. Τελεία» τόνισε.

Αναφερόμενος στην πολυσυζητημένη δήλωση του Απόστολου Γκλέτσου για το ψάρι, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι θα την επαναλάμβανε.

«Απολύτως. Βεβαίως. Μα είναι ιερή πράξη και ιερός λόγος» είπε χαρακτηριστικά, ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχε προχωρήσει στη συγκεκριμένη δήλωση.

«Μια κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και προς τα κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε αυτοί κάπου να βρουν έναν άνθρωπο να τους δώσει μια διέξοδο, μια βαλβίδα, να φύγουν, να ξεφύγουν. Βοηθήθηκαν άνθρωποι, βοηθήθηκαν οικογένειες, βοηθήθηκαν μανάδες» πρόσθεσε.

Εκφράζοντας την άποψή του για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ο Απόστολος Γκλέτσος επανέλαβε την αντίθεσή του στην υιοθεσία βρεφών από ζευγάρια ανδρών, επισημαίνοντας ότι προτιμά ένα παιδί να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο παρά σε μια οικογένεια με γονείς του ιδίου φύλου.

«Διαφωνώ, όμως θέλω να πω ότι σέβομαι την άποψή σου», του είπε ο παρουσιαστής, μ ετον ηθοποιό να διευκρινίζει:

«Είμαι εγώ που λέω για το ψάρι και είμαι εγώ που λέω: “όχι το βρεφάκι”. Όταν θα γίνει τριών, τεσσάρων και μπορεί να έχει δική του άποψη, ύστερα από τη συνθήκη που περιέγραψα, μπορεί βεβαίως να το πάρουν και δύο άντρες».

Τέλος, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στην εικόνα του ως sex symbol, αλλά και στις ανασφάλειες που είχε στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

«Πάντα αντιμετώπιζα τον εαυτό μου ως ένα παιδί από την επαρχία, με τα κόμπλεξ του. Είχα κόμπλεξ του επαρχιώτη. Στην Αθήνα έρχεσαι και είσαι επαρχιώτης, χωρίς λεφτά, χωρίς γνωριμίες. Ποια εμφάνιση; Όταν ήρθαμε εμείς στην Αθήνα, κυκλοφορούσαν θεοί και θεές. Ποιος σου έδινε σημασία; Κανένας δεν σου έδινε σημασία. Ξύπνησε το ένστικτο του survivor, του επιβιώτη. Και σκέφτηκα ότι αυτό το έχω πάντα και το διδάσκω και στην κόρη μου. Κανείς κάτω από μας. Δεν υποβλέπουμε κανέναν, αλλά και κανείς πάνω από εμάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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