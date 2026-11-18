Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε νέα φάση ανάπτυξης στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά εισέρχεται η Wyndham Hotels & Resorts, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με νέες μονάδες, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον ρόλο της Αθήνας στον περιφερειακό σχεδιασμό της. Η διεθνής αλυσίδα, η οποία διαθέτει ήδη 16 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, προγραμματίζει δύο νέες αφίξεις το 2027, σε Αίγινα και Χαλκιδική, ενώ εξετάζει πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες σε καθιερωμένους και αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς.

Η επέκταση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων και επενδυτών, με την ανάπτυξη νέων καταλυμάτων να συνδέεται ολοένα περισσότερο με εναλλακτικά μοντέλα φιλοξενίας και αξιοποίησης ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Wyndham προχωρά στην ανάπτυξη του Ramada Residences by Wyndham Halkidiki στη Χαλκιδική και του Aurablu Aegina, το οποίο θα ενταχθεί στην Trademark Collection by Wyndham. Και οι δύο μονάδες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέσα στο 2027.

Στις πρόσφατες κινήσεις του ομίλου περιλαμβάνονται επίσης η έναρξη λειτουργίας του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas και η ένταξη του Mykonos Town House στο ευρύτερο δίκτυο καταλυμάτων που προσφέρει μέσω της συνεργασίας με τη HotelREZ.

Επενδυτικές ευκαιρίες σε νέους προορισμούς

Η στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τοπικούς ξενοδόχους και επενδυτές μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης, αξιοποιώντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων του.

Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Μανίκης, πρόεδρος της Wyndham για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Αφρική, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για νέες συνεργασίες στην ελληνική αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων.

Η δυναμική του ελληνικού τουρισμού ενισχύει το ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που επικαλείται η εταιρεία, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 10% το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο 9,4%.

Το νέο μοντέλο των τουριστικών κατοικιών

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό της Wyndham καταλαμβάνουν τα condo hotels και οι branded residences, δύο μορφές αξιοποίησης ακινήτων που αποκτούν αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τα condo hotels συνδυάζουν χαρακτηριστικά ξενοδοχειακής λειτουργίας με ιδιοκτησιακά μοντέλα κατοικιών, ενώ οι branded residences αφορούν κατοικίες που συνδέονται με αναγνωρισμένα διεθνή ξενοδοχειακά εμπορικά σήματα.

Στην Ελλάδα, το Wyndham Athens Residence και το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του πρώτου μοντέλου.

Η εταιρεία εξετάζει περαιτέρω ευκαιρίες και στον τομέα των branded residences, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα υπογεγραμμένα έργα αυτής της κατηγορίας στη χώρα.

Για τους επενδυτές, η συνεργασία με διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο προσφέρει πρόσβαση σε οργανωμένα συστήματα κρατήσεων, τεχνολογικές υποδομές, προγράμματα επιβράβευσης και υπηρεσίες διαχείρισης εσόδων.

Η Αθήνα αποκτά περιφερειακό ρόλο

Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη αφορά τη δημιουργία περιφερειακού γραφείου της Wyndham στην Αθήνα, το οποίο έχει την ευθύνη δραστηριοτήτων σε 18 χώρες, με συνολικά 96 ξενοδοχεία σε λειτουργία.

Η γεωγραφική αρμοδιότητά του εκτείνεται από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία έως χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Θεμελίδη, ανώτερο περιφερειακό διευθυντή Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης, η επιλογή της Αθήνας επιτρέπει αποτελεσματικότερο συντονισμό των δραστηριοτήτων, ενίσχυση των σχέσεων με συνεργάτες και υποστήριξη νέων επενδύσεων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα δεν αποτελεί πλέον μόνο τουριστικό προορισμό για τον όμιλο, αλλά και επιχειρησιακή βάση για την ανάπτυξή του σε ευρύτερες αγορές.

Σε διεθνές επίπεδο, η Wyndham διαθέτει περίπου 8.500 ξενοδοχεία σε σχεδόν 100 χώρες, με περισσότερα από 877.000 δωμάτια και χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχειακών σημάτων.

Η περαιτέρω επέκτασή της στην Ελλάδα αποτυπώνει τη σημασία που αποκτούν οι διεθνείς συνεργασίες στη φιλοξενία, αλλά και τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς πιο ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης, στα οποία η ξενοδοχειακή δραστηριότητα συνδέεται ολοένα στενότερα με την αγορά ακινήτων.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης για την επένδυση στη Data4 Greece: H τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας – Η Ελλάδα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο

«Βόμβα» στα κόκκινα δάνεια: Το Δημόσιο αμφισβητεί τα funds και «παγίδα» στον εξωδικαστικό – Έκτακτο webinar απόψε

Συναγερμός στους δανειολήπτες: Μαζικά SMS από τη Cepal για περιστατικό κυβερνοασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη