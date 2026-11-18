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Όχι ότι είναι άγνωστο, αλλά ο Ζαν Λικ Μελανσόν το είπε χωρίς περιστροφές.
Ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» και υποψήφιος πρόεδρος της χώρας έχει προτείνει περίπου 600 δισ. ευρώ που διακρατεί σε ομόλογα η Τράπεζα της Γαλλίας να μετατραπούν σε «αιώνια ομόλογα» με επιτόκιο 0%, προκειμένου να μειωθεί το χρέος της χώρας και να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις.
Ρωτήθηκε, λοιπόν, τη Δευτέρα, πώς θα περάσει από τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές «συμπληγάδες» ένα τέτοιο σχέδιο, και ο επικεφαλής της γαλλικής Αριστεράς απάντησε κυνικά ότι «δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πουν όχι στη Γαλλία. Κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να πει όχι στη Γαλλία. Είμαστε το 18% της οικονομίας της ηπείρου, όχι το 2% όπως η Ελλάδα».
Και κάπως έτσι ο Μελανσόν είπε μια μεγάλη αλήθεια: οι «μεγάλοι» της ΕΕ – επειδή είναι μεγάλοι – πρακτικά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Βέβαια, το ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει το – για να το πούμε κομψά – δημοσιονομικά συντηρητικό Βερολίνο στις ρηξικέλευθες απόψεις του…
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