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Το παρών στην πορεία για το Πολυτεχνείο δίνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορά συμμετείχε στην πορεία ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ και όχι του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μπλοκ της ΕΛΑΣ ήταν και ο Δημήτρης Καλαματιανος.

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