Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το παρών στην πορεία για το Πολυτεχνείο δίνει ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορά συμμετείχε στην πορεία ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ και όχι του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο μπλοκ της ΕΛΑΣ ήταν και ο Δημήτρης Καλαματιανος.
Διαβάστε επίσης
Κόντρα Χρηστίδη – Γεωργιάδη για τους νεκρούς της χούντας, με αναρτήσεις και επίσκεψη στον τάφο του Μυρογιάννη
Πολυτεχνείο: Ο Αμυράς διαφωνεί με τον Γεωργιάδη – «Έχουμε 26 δολοφονημένους ανθρώπους από την μαύρη χούντα των συνταγματαρχών»
Χαμόγελα στο στρατόπεδο Σαμαρά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.