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Ως «ακατανόητη» χαρακτήρισε ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος Αμυράς τη συζήτηση για το αν υπήρχαν νεκροί εντός του Πολυτεχνείου, παίρνοντας αποστάσεις από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τις απόψεις του για το θέμα.

Μιλώντας στη Βουλή, ο Γ. Αμυράς ήταν σαφέστατος: «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτέλεσε ηρωική πράξη του λαού υπέρ της ελευθερίας και υπέρ της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Εδώ πραγματικά θεωρώ ακατανόητο να συζητάμε εάν οι 24 – και σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 26 νεκροί του Πολυτεχνείου – είναι εντελώς ακατανόητο να συζητάμε εαν δολοφονήθηκαν εντός του Πολυτεχνείου. Έχουμε 26 δολοφονημένους ανθρώπους από την μαύρη χούντα των συνταγματαρχών, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να μιλάμε σε αυτή την επέτειο για τη Δημοκρατία και την ελευθερία σε αυτό τον τόπο».

Υπογράμμισε, δε, ότι «η τιμή που οφείλουμε προς τους 26 νεκρούς και προς τις οικογένειές τους, αλλά και όλες εκείνες και εκείνους χιλιάδες του λαού που ξεσηκώθηκαν για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τους καρπούς της Δημοκρατίας, θα πρέπει να περικλείεται από σεβασμό και σεμνότητα».

Το λες και άδειασμα, πάντως…

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