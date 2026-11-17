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Ολοκληρώθηκε από την ειδική Ομάδα ΧΒΡΠ απειλών της 1ης ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος η απομάκρυνση του ύποπτου φακέλου με άγνωστη άσπρη σκόνη που εντοπίστηκε το πρωί στην παραλαβή και διαλογή αλληλογραφίας στην είσοδο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο φάκελος παραδόθηκε σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για μεταφορά στο Γενικό Χημείο του Κράτους, για ανάλυση στο περιεχόμενο.

Η ειδική ομάδα του ΠΣ ολοκλήρωσε επίσης την απολύμανση του χώρου και πλέον αποσυναρμολογεί τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για να επιστρέψει στη βάση της και να επανέλθει η κανονικότητα στο Υπουργείο.

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