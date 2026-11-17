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Έκλεισαν στη μία το μεσημέρι οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου, όπου από νωρίς το πρωί πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας προσήλθε για να τιμήσει τους αγωνιστές της εξέγερσης του 1973. Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν οι πρώτες συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων, με τις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο να κορυφώνονται το απόγευμα με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Με λουλούδια, στεφάνια, παιδικές ζωγραφιές και συγκινητικά μηνύματα, πολίτες κάθε ηλικίας απέτισαν φόρο τιμής στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της εξέγερσης. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν το καθιερωμένο προσκλητήριο των νεκρών, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία προς το αμερικανικό προξενείο. Σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σημείο αναφοράς της επετείου αποτέλεσε και φέτος το ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων, με την προσέλευση του κόσμου να είναι συνεχής από τις πρωινές ώρες. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία μικρών παιδιών, που επισκέφθηκαν το Πολυτεχνείο μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, αφήνοντας στον προαύλιο χώρο ζωγραφιές, γράμματα και χειροποίητες κατασκευές. Αρκετοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν φέτος να μεταφέρουν τη σχολική γιορτή στον ιστορικό χώρο, προσφέροντας στους μαθητές ένα ξεχωριστό μάθημα ιστορίας για την εξέγερση των φοιτητών και τον αγώνα κατά της δικτατορίας.

Οι εκδηλώσεις του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, καθώς τα κτίρια παρέμειναν κλειστά με απόφαση των πρυτανικών αρχών. Ωστόσο, το κτίριο Γκίνη και τμήμα του κτιρίου Τοσίτσα τελούν υπό κατάληψη από ομάδες φοιτητικών παρατάξεων.

Μετά την ολοκλήρωση της προσέλευσης του κοινού, ακολουθεί η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης, κεκλεισμένων των θυρών, από τους φορείς που συγκροτούν την επιτροπή εορτασμού, με το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης από εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Θα προηγηθεί, όπως κάθε χρόνο, η ξεχωριστή πορεία του μπλοκ της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου.

Φοιτητικοί σύλλογοι έχουν απευθύνει κάλεσμα για προσυγκέντρωση έξω από το Πολυτεχνείο στη μία το μεσημέρι, ενώ στις 16:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια, από όπου θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ισχυρή είναι η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς όλων των υπηρεσιών να βρίσκονται επί ποδός για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και της πορείας. Τα μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, με την αστυνομική παρουσία να ενισχύεται σήμερα περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιοχή των Εξαρχείων, στα πανεπιστημιακά κτίρια και στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Παράλληλα, αστυνομικοί με πολιτικά πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους, ενώ ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. μεταδίδει εικόνα από αέρος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στον εορτασμό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει πλέον ωριμότητα, επισημαίνοντας πως τυχόν επεισόδια θα έβλαπταν τόσο τη μνήμη της επετείου όσο και τους πολίτες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά από τις 06:00 της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και κατά μήκος της διαδρομής της πορείας. Οι βασικοί οδικοί άξονες που επηρεάζονται είναι:

Πατησίων , από την οποία θα ξεκινήσει η πορεία.

, από την οποία θα ξεκινήσει η πορεία. Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και Σταδίου , στο κέντρο της Αθήνας.

, στο κέντρο της Αθήνας. Βασιλίσσης Σοφίας , κατά μήκος της διαδρομής προς την αμερικανική πρεσβεία.

, κατά μήκος της διαδρομής προς την αμερικανική πρεσβεία. Οι δρόμοι γύρω από το Πολυτεχνείο, την πλατεία Εξαρχείων και τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις.

Οι διακοπές κυκλοφορίας θα επεκτείνονται σταδιακά όσο εξελίσσονται οι συγκεντρώσεις και η πορεία, ενώ η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στουρνάρη , στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων .

. Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας .

. Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Συντάγματος .

. Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ με εντολή της αστυνομίας από τις 2 το μεσημέρι κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Ευαγγελισμός» και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Με καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, φοιτητές, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτίουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική είναι και στη Θεσσαλονίκη η παρουσία οικογενειών με μικρά παιδιά.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 18:00, με την καθιερωμένη πορεία που θα ξεκινήσει από την περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θα κινηθεί μέσω της Εγνατίας και θα καταλήξει στο αμερικανικό προξενείο.

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