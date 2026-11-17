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Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» αποχαιρετάμε το 2026 με τον πιο γιορτινό και μαγικό τρόπο!

Θα ανακαλύψουμε πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα τα παιδιά σε κάθε γωνιά της Γης, θα φτιάξουμε λαχταριστά μελομακάρονα, θα γίνουμε ξωτικά αναζητώντας τον χαμένο σάκο του Αϊ-Βασίλη, θα δημιουργήσουμε τα δικά μας αρωματικά χριστουγεννιάτικα σαπούνια και λαχταριστές σοκολατένιες λιχουδιές και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα ξωτικά, για να ετοιμάσουμε τα δώρα των παιδιών!

Σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων, με πολλή φαντασία και χαρά!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026

Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά… Χριστουγεννιάτικη έκδοση

Θα ήθελες να κάνεις το Γύρο του Κόσμου τα Χριστούγεννα; Να δεις πώς περνούν τις γιορτινές αυτές ημέρες τα παιδιά από τη μία άκρη της Γης έως την άλλη; Φαντάσου πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να βρεθείς τα Χριστούγεννα; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα… τα μελομακάρονα είναι τρέλα!

Πριν από πολλά-πολλά χρόνια, το παιχνιδιάρικο σιτάρι ξεκίνησε ένα μαγευτικό ταξίδι από το χωράφι στην κουζίνα της γιαγιάς! Εκεί, γνώρισε την ακαταμάχητη ζάχαρη, αλλά και τη γοητευτική κανέλα… μεταξύ τους γεννήθηκε μια γλυκιά φιλία που κρατάει γερά μέχρι τις μέρες μας… Εκεί, δημιουργήθηκαν, για πρώτη φορά, παραδοσιακά μελομακάρονα πλασμένα από μικρά χεράκια, πασπαλισμένα με έμπνευση, αγάπη και νοστιμάδα! Θα τα δοκιμάσετε;

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026

Xάθηκε ο σάκος του Αϊ- Βασίλη!

«Χο, Χο, Χο… Ωχ, Ωχ, Ωχ! Έχασα το σάκο μου και ψάχνω να τον βρω! Βιαστείτε ξωτικά μου, ο σάκος μου να βρεθεί και τούτο το μυστήριο επιτέλους να λυθεί!». Μόνο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Αϊ- Βασίλη! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συντονίζουμε τις δεξιότητες μας και μπαίνουμε με ορμή σ’ ένα τρελό παιχνίδι ανακάλυψης.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-8 ΕΤΩΝ, ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026

Σαπούνια με μυρωδιά Χριστουγέννων…

Δεν τρώγονται, μα μυρίζουν μελομακάρονο και είναι πασπαλισμένα με όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων! Τελικά, τι συμβαίνει σε αυτό το εργαστήρι; Θα ανακαλύψουμε μαζί την άγνωστη, σε πολλούς, ιστορία του σαπουνιού, καθώς και τις ιδιότητές του και θα κατασκευάσουμε τα δικά μας χριστουγεννιάτικα μοσχομυριστά σαπούνια γλυκερίνης!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Χριστουγεννιάτικα Σοκολατομαγειρέματα…

Τι πιο όμορφο από μια χριστουγεννιάτικη «βουτιά» στη σοκολάτα! Πικρή ή γλυκιά, ζεστή ή κρύα, είναι πάντα λαχταριστή! Ετοιμαστείτε για μοναδικές σοκολατένιες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Ξωτικά εν δράσει…

Πού αλλού; Μα, φυσικά στον «Ελληνικό Κόσμο»! Η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά έχει ξεκινήσει και τα ξωτικά χρειάζονται τη βοήθειά μας για να ετοιμάσουν τα δώρα των παιδιών. Τι θα λέγατε να βάλουμε ένα χεράκι; Ας τρυπώσουμε στο μαγικό τους κόσμο με φαντασία, κέφι και δημιουργική διάθεση και το «εργαστήρι παιχνιδιών» παίρνει μπρος!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Πληροφορίες:

Ώρα προσέλευσης 30 λεπτά πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο Τ. 212 254 0000 και στο email: [email protected]

Ηλεκτρονική προπώληση: ΕΔΩ