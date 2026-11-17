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Στο Sözcü TV, η αλλαγή εξουσίας φάνηκε στην επόμενη εκπομπή. Τα ξημερώματα της Τρίτης, αστυνομικοί μπήκαν στα γραφεία του σταθμού στην Κωνσταντινούπολη. Στην οθόνη έπαιζε ακόμη η επανάληψη μιας ενημερωτικής εκπομπής. Μόλις τελείωσε, η κανονική ροή δεν συνεχίστηκε. Στη θέση της προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τα αστέρια της Τουρκίας», όπως κατέγραψε το T24.

Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με τη Cumhuriyet, το κανάλι μετέδιδε ξανά δελτία υπό τη νέα διοίκηση. Από το πρόγραμμα είχαν βγει οι εκπομπές συζήτησης και οι ενημερωτικές εκπομπές με καλεσμένους.

Η επιστροφή του Sözcü TV έγινε με δελτίο ειδήσεων, το οποίο παρουσίασε η Μερβέ Εκιντζί Έρντογντού.

«Σήμερα είναι Τρίτη 17 Νοεμβρίου και η ώρα είναι 11:59. Κανονικά θα σας καλημέριζα στις 7 το πρωί με την εκπομπή “Ώρα να ξυπνήσουμε”, αλλά διορίστηκε επίτροπος», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η πρώτη είδηση που μεταδόθηκε αφορούσε την ίδια την απόφαση διορισμού επιτρόπου, με ανάγνωση της ανακοίνωσης της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Ακολούθησε η μετάδοση της ομιλίας του προέδρου του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) Ντεβλέτ Μπαχτσελί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία γίνεται πιο άνιση πολύ πριν ανοίξουν οι κάλπες. Μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, το Halk TV και το Sözcü TV, οι δύο τελευταίοι μεγάλοι σταθμοί που έδιναν συστηματικά βήμα στην αντιπολίτευση, σύμφωνα με το Reuters, πέρασαν υπό κρατική εποπτεία.

Με τον Εκρέμ Ιμάμογλου στη φυλακή και τη συζήτηση για το αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να διεκδικήσει άλλη μία θητεία ήδη ανοιχτή, το προβάδισμα της εξουσίας είναι συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση μπορεί να μιλά κάθε μέρα σε εθνικό ακροατήριο. Οι αντίπαλοί της έχουν όλο και λιγότερα μέσα για να φτάσουν στον ίδιο ψηφοφόρο. Οι εκλογές παραμένουν προγραμματισμένες για το 2028, αλλά οι όροι της αναμέτρησης αλλάζουν από τώρα.

Τρεις διαφορετικές έρευνες, η ίδια κατάληξη για τα κανάλια

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης συνδέει την επιχείρηση στο Sözcü με έρευνα για φερόμενους δεσμούς του ιδιοκτήτη του ομίλου, Μπουράκ Ακμπάι, με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν και για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τέσσερα στελέχη τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με την εισαγγελία. Το κρατικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) ανέλαβε τη διαχείριση του τηλεοπτικού σταθμού και της ενημερωτικής ιστοσελίδας. Η έντυπη εφημερίδα Sözcü έμεινε εκτός του μέτρου.

Στο TELE1, το ίδιο ταμείο ανέλαβε τη διαχείριση τον Οκτώβριο του 2025, την ημέρα που συνελήφθη ο διευθυντής του, Μερντάν Γιανάρνταγ, στο πλαίσιο έρευνας για «πολιτική κατασκοπεία» στην οποία εμπλέκεται και ο Ιμάμογλου. Ο Γιανάρνταγ αρνείται την κατηγορία. Το κανάλι πέρασε σε πρόγραμμα με έμφαση στα ντοκιμαντέρ και τον Απρίλιο του 2026 βγήκε προς πώληση. Η διαδικασία ανεστάλη τον Ιούνιο έπειτα από δικαστικές ενέργειες εργαζομένων για τις αποδοχές τους.

Στις 14 Οκτωβρίου 2026 ακολούθησε το Halk TV. Η εισαγγελία επικαλέστηκε έρευνα για δωροδοκία, χειραγώγηση διαγωνισμών και ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του προέδρου του, Τζαφέρ Μαχίρογλου, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε προσωρινά. Το Associated Press σημείωσε ότι το κανάλι κάλυπτε εκτενώς τις δικαστικές υποθέσεις του Ιμάμογλου και ότι η έφοδος συνέπεσε με προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο. Σε καθεμία από τις τρεις υποθέσεις, μια έρευνα που αφορά ιδιοκτήτες ή στελέχη αλλάζει αμέσως και το τι φτάνει στον τηλεθεατή.

Η παρέμβαση του MHP και το προηγούμενο των δήμων

Στις 29 Σεπτεμβρίου, πριν από τις επιχειρήσεις σε Halk TV και Sözcü TV, ο Ισμαήλ Οζντεμίρ, αντιπρόεδρος του εθνικιστικού MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε κατονομάσει δημόσια τους ιδιοκτήτες των δύο σταθμών και είχε ζητήσει να κινηθούν οι δικαστικές αρχές, όπως κατέγραψε η Cumhuriyet.

Στέλεχος του κυβερνητικού συμμάχου του Ερντογάν είχε ήδη θέσει δημόσια το ερώτημα αν οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες έπρεπε να διατηρούν τα κανάλια τους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, και οι δύο σταθμοί είχαν περάσει υπό κρατική διαχείριση. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αρχές ακολουθούν τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες και ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ο επικεφαλής του Yeni Parti, Οζγκιούρ Οζέλ, κατήγγειλε ότι η εξουσία δεν ανέχεται πλέον ούτε την παραμικρή κριτική.

Ο διορισμός κρατικού διαχειριστή, το λεγόμενο «καγιούμ», έχει χρησιμοποιηθεί και στους δήμους, αρχικά σε εκείνους που είχαν εκλέξει φιλοκουρδικές διοικήσεις και στη συνέχεια και σε δήμους που κέρδισαν άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Τώρα περιορίζονται και τα τηλεοπτικά βήματα από τα οποία η αντιπολίτευση μπορούσε να εξηγήσει στο ευρύ κοινό τι συμβαίνει στους δήμους της, στους υποψηφίους της και στις δίκες τους.

Στη χώρα που βρίσκεται 163η μεταξύ 180 στον φετινό δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, αυτό έχει πολύ συγκεκριμένη συνέπεια. Στο Sözcü TV το δελτίο συνεχίζεται. Οι καλεσμένοι που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την κυβερνητική εκδοχή έχασαν τη θέση τους στο πρόγραμμα.

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