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Ο Πάπας Λέων τόνισε πως δεν σχεδιάζει προς το παρόν να αλλάξει το δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας ώστε να επιτρέπονται οι έγγαμοι ιερείς, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επιστροφής του στη Ρώμη, έπειτα από 12ήμερη περιοδεία στη Νότια Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα των έγγαμων ιερέων στην Καθολική Εκκλησία, ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, δεδομένου ότι είχε επισκεφθεί την περιοχή του Αμαζονίου στο Περού, όπου παρατηρείται δραματική έλλειψη κληρικών. Μια μεγάλη εκκλησιαστική σύνοδος, την οποία είχε συγκαλέσει ο Πάπας Φραγκίσκος το 2019, είχε ζητήσει να επιτραπεί η χειροτονία έγγαμων ανδρών στην περιοχή του Αμαζονίου.

Ο Πάπας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να διαφυλάξει την ενότητα της Εκκλησίας, διευκρίνισε ωστόσο ότι το ζήτημα παραμένει υπό συζήτηση.

«Δεν είναι η μοναδική λύση, αλλά είναι μία λύση, η οποία σε ορισμένες περιοχές της Εκκλησίας μπορεί να προκαλέσει διχασμό, καθώς δεν υπάρχει καθολική… αποδοχή αυτής της αντίληψης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητά του είναι η προώθηση της ενότητας.

«Ο Πάπας δεν αλλάζει το δόγμα της Εκκλησίας», πρόσθεσε. «Όλοι πρέπει να ακούμε. Οι επίσκοποι πρέπει να ακούν. Είναι πιθανό στο μέλλον να αλλάξουν ορισμένα πράγματα».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «ένα σημαντικό μέρος της αποστολής μου στην Εκκλησία είναι να επουλώνω τις πληγές και να φέρνω τους ανθρώπους πιο κοντά», καθώς και «να εξετάζουμε ποιες θεωρούμε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας και στη συνέχεια να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα».

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καθιέρωσε την υποχρεωτική αγαμία ως προϋπόθεση για τη χειροτονία ιερέων τον 12ο αιώνα, αν και προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις.

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