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Σε χιονοδρομικό θέρετρο κοντά στα σύνορα της Βόρειας Κορέας με την Κίνα εμφανίστηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, με τσιγάρο στο χέρι, γυαλιά ηλίου και καθισμένος αναπαυτικά σε δερμάτινη πολυθρόνα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την οικογενειακή του επίσκεψη δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησής τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη μέσα στην εβδομάδα, στο περιθώριο της επίσκεψής του.

«Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε αυτό θα ήταν καλό», δήλωσε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι το κατά πόσο ο Κιμ θα πραγματοποιήσει το ταξίδι εξαρτάται από τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Κιμ είχαν συναντηθεί τρεις φορές κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Οικογενειακή επίσκεψη στο χιονοδρομικό θέρετρο Σαμτζιγιόν

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα την τουριστική περιοχή Σαμτζιγιόν, κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας με την Κίνα.

North Korean leader Kim Jong Un inspected construction of a tourism zone near the Chinese border in recent days, amid speculation over a China trip fueled by comments from US and Russian officials https://t.co/2OGw7eWfin https://t.co/IPbo3yBaFm November 17, 2026

Τον Βορειοκορεάτη ηγέτη συνόδευαν μέλη της οικογένειάς του και αξιωματούχοι του κυβερνώντος κόμματος.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ εμφανίζεται χαμογελαστός, να καπνίζει και να απολαμβάνει τη θέα. Πίσω του διακρίνεται η σύζυγός του, Ρι Σολ Τζου.

Σε διαφορετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο, η μικρή κόρη του, Κιμ Τζου Ε, κάνει σκι φορώντας λευκή στολή, χωρίς ωστόσο να φορά προστατευτικό κράνος.

Η παρουσία της κόρης του Βορειοκορεάτη ηγέτη συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχει εκτιμήσει ότι προετοιμάζεται για να διαδεχθεί τον πατέρα της στην ηγεσία της χώρας.

Το τουριστικό συγκρότημα κοντά στο όρος Παεκτού

Η πόλη Σαμτζιγιόν βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σε μικρή απόσταση από το όρος Παεκτού, το οποίο οι Βορειοκορεάτες θεωρούν ιερό τόπο γέννησης του Κιμ Γιονγκ Ιλ, πατέρα του σημερινού ηγέτη.

Κατά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της τουριστικής περιοχής, που περιλαμβάνουν χιονοδρομικά κέντρα και ξενοδοχεία, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των κατασκευών.

Όπως μετέδωσε το KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης χαρακτήρισε όλες τις εγκαταστάσεις άψογες, επισημαίνοντας ότι έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το κρατικό πρακτορείο ανέφερε ακόμη ότι ο Κιμ εντυπωσιάστηκε από το φυσικό τοπίο της περιοχής, το οποίο του θύμισε μια πόλη χτισμένη μέσα στο δάσος.

Kim Jong Un en visite dans une station de ski avec sa famille Des images diffusées par la télévision d’État nord-coréenne KCTV montrent le dirigeant Kim Jong Un en visite dans la station touristique de Samjiyon, dans la province de Ryanggang, où il inspecte les pistes de ski, les bâtiments et les infrastructures du complexe, les 15 et 16 novembre. — Le Figaro (@Le_Figaro) November 17, 2026

Συνάντηση Κιμ Γιονγκ Ουν – Τραμπ: Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη του Κιμ κοντά στα κινεζικά σύνορα συμπίπτει χρονικά με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

Η Κίνα φιλοξενεί τη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη νότια πόλη Σενζέν, η οποία απέχει περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το Σαμτζιγιόν.

Ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης (Korea Institute for National Unification), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η ανακοίνωση του βορειοκορεατικού πρακτορείου δεν αφήνει να διαφανεί κάποια πρόθεση επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον.

«Η ανακοίνωση του KCNA δεν περιέχει κανένα μήνυμα που να απευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχουν ενδείξεις προετοιμασίας για συνάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Κιμ στο τουριστικό συγκρότημα δύσκολα θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως προετοιμασία για οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στην εβδομάδα.

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