Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στάσιμη και σοβαρή παραμένει η κατάσταση υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

Όπως ενημέρωσε ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας που τον παρακολουθεί, ο 96χρονος ηθοποιός παρουσιάζει νευρολογική στασιμότητα, ενώ η εγκεφαλική του δραστηριότητα δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο.

Όπως διευκρίνισε, ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καταστολή, ωστόσο δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, ενώ η ηλικία του αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα.

«Υπάρχει μια στασιμότητα. Δυστυχώς, υπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα. Δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς να έχει ο ασθενής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωση του ασθενή. Δεν είναι σε καταστολή, όμως ο ασθενής δεν μας δείχνει τα σημάδια που θα θέλαμε εμείς από την εγκεφαλική του λειτουργία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον» είπε, αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρέας Στράτης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του αιματώματος, το οποίο παρουσιάζει μεν υποχώρηση, ωστόσο η εγκεφαλική βλάβη παραμένει εκτεταμένη, με τους γιατρούς να αναμένουν την αντίδραση του οργανισμού του ασθενή.

«Το αιμάτωμα υποχωρεί, όμως η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο ίδιος του ο οργανισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Το κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό. Το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά είναι πως είναι 96 ετών και ο εγκέφαλός του είναι ο εγκέφαλος ενός 96χρονου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο περνάει ο καιρός δεν έχουμε κάποια σημάδια, τόσο η κλεψύδρα αδειάζει αρνητικά για τον ασθενή» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Με τους γιατρούς της Καρνεάδου έκανα παρέα μέχρι το 2015 – Είχα εντυπωσιαστεί» (Video)

Jennifer Lopez: Η αντίδρασή της σε σχόλιο θαυμαστή για τους 4 γάμους της – «Είναι ό,τι πιο αστείο έχω ακούσει» (Video)

H Charlize Theron έβαλε «φωτιά» στο κόκκινο χαλί – Το κόκκινο φόρεμα που μαγνήτισε τα βλέμματα (Video/Photos)