Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα Governors Awards 2026 στο Λος Άντζελες βρέθηκε η Σαρλίζ Θερόν, την Κυριακή (15/11), με την 51χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να βάζει «φωτιά» στο κόκκινο χαλί, φορώντας μια άκρως αποκαλυπτική δημιουργία,.

Η σταρ μαγνήτισε, για ακόμα μια φορά τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα κατακόκκινο φόρεμα Tom Ford από τη συλλογή Άνοιξη 2027. Το εντυπωσιακό σύνολο είχε βαθύ ντεκολτέ, ενώ η σχεδόν ακάλυπτη πλάτη και το ψηλό σκίσιμο στο πόδι πρόσθεταν αισθησιασμό και γοητεία.

Η Θερόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια Anita Ko, ενώ επέλεξε να κρατήσει τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω, σε έναν κομψό χαμηλό κότσο.

Το έντονο κόκκινο κραγιόν ταίριαζε απόλυτα με το φόρεμά της, αναδεικνύοντας το look, ενώ πίσω από την εμφάνιση βρισκόταν η στιλίστρια Leslie Fremar, η οποία επέλεξε τη συγκεκριμένη δημιουργία.

Στην 17η τελετή των Governors Awards συγκεντρώθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, με τη Σαρλίζ θερόν να αποτελεί μια από τις παρουσίες ποτ ξεχώρισα.

Ανάμεσα στις διάσημες καλεσμένες βρίσκονταν η Ζεντάγια, η Πενέλοπε Κρουζ, η Φλόρενς Πιου και η Έμα Στόουν, με τις εμφανίσεις τους να δίνουν μια πρώτη γεύση από τις τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην επερχόμενη περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων.

Πάντως, η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε ότι ακόμη και σε μια βραδιά γεμάτη λαμπερές παρουσίες, μπορεί να γίνει το επίκεντρο της προσοχής με μία και μόνο εμφάνιση, με την ηθοποιό να μη διστάζει να πειραματίζεται με τη μόδα επιλέγοντας συχνά δημιουργίες που ισορροπούν ανάμεσα στην κομψότητα και την πρόκληση.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με τα διεθνή περιοδικά μόδας, όπως το Harper’s Bazaar και το W Magazine, να την ξεχωρίζουν για τον τολμηρό σχεδιασμό της.

Διαβάστε επίσης:

Νταλάρας σε Good Job Nicky: «Να πας στο Λονδίνο 1-2 χρόνια να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου» (Video)

Στέλιος Μάινας: «Ο ήρωας ο δικός μου δεν ήταν ο πατέρας μου, ήταν η μάνα μου» (Video)

Τζένη Μπότση: «Απάντησα στην απιστία του με απιστία, δεν το έμαθε ποτέ κανείς» (Video)