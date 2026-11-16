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Η Γερμανία συνέτριψε με 5-0 την Ολλανδία στο Βερολίνο, στην 6η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην τελική οκτάδα προκρίθηκε και η Ολλανδία, αφήνοντας εκτός την Ελλάδα, παρά τη νίκη της με 1-0 επί της Σερβίας. Στα προημιτελικά έχουν επίσης εξασφαλίσει θέση η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ απομένει να συμπληρωθεί το τελευταίο εισιτήριο.
Μόλις τρεις ημέρες μετά τον θρίαμβό της με 7-0 απέναντι στην Ελλάδα, η Ολλανδία βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά μιας συντριβής, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τη Γερμανία με 5-0 στο Βερολίνο.
Το αποτέλεσμα αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της αγωνιστικής και αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική κατάταξη του 2ου ομίλου.
Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ισόβαθμες στους 11 βαθμούς, με τη «μάνσαφτ» να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τους «οράνιε» τη δεύτερη, χάρη στα κριτήρια ισοβαθμίας και τη διαφορά τερμάτων.
Έτσι, οι δύο ομάδες εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά, ενώ η Εθνική Ελλάδας περιορίστηκε στην τρίτη θέση, παρά το 1-0 επί της Σερβίας στον Βόλο.
Η Γερμανία κατάφερε, μάλιστα, να αποσπάσει την πρωτιά από τους Ολλανδούς την τελευταία αγωνιστική, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εμφατικές εμφανίσεις της ιστορίας της απέναντι στους «οράνιε».
Οι Γερμανοί πήραν το προβάδισμα στο 41ο λεπτό με τον Σέρχαρντ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ.
Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η ομάδα της Γερμανίας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.
Μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών σημείωσε τέσσερα γκολ, με τον Βιρτς να σκοράρει δύο φορές, στο 60′ και στο 71′, τον Σλότερμπεκ να βρίσκει δίχτυα στο 65′ και τον Γκρούντα να διαμορφώνει το τελικό 5-0 στο 77′.
Η επιβλητική επικράτηση σφράγισε την πρόκριση και την πρώτη θέση της Γερμανίας, αλλά παράλληλα έκρινε και την τύχη της Ελλάδας στη διοργάνωση.
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