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Η Γερμανία συνέτριψε με 5-0 την Ολλανδία στο Βερολίνο, στην 6η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην τελική οκτάδα προκρίθηκε και η Ολλανδία, αφήνοντας εκτός την Ελλάδα, παρά τη νίκη της με 1-0 επί της Σερβίας. Στα προημιτελικά έχουν επίσης εξασφαλίσει θέση η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ απομένει να συμπληρωθεί το τελευταίο εισιτήριο.

Η Γερμανία διέλυσε την Ολλανδία και πήρε την πρωτιά

Μόλις τρεις ημέρες μετά τον θρίαμβό της με 7-0 απέναντι στην Ελλάδα, η Ολλανδία βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά μιας συντριβής, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τη Γερμανία με 5-0 στο Βερολίνο.

Το αποτέλεσμα αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της αγωνιστικής και αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική κατάταξη του 2ου ομίλου.

Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ισόβαθμες στους 11 βαθμούς, με τη «μάνσαφτ» να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τους «οράνιε» τη δεύτερη, χάρη στα κριτήρια ισοβαθμίας και τη διαφορά τερμάτων.

Έτσι, οι δύο ομάδες εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά, ενώ η Εθνική Ελλάδας περιορίστηκε στην τρίτη θέση, παρά το 1-0 επί της Σερβίας στον Βόλο.

Η Γερμανία κατάφερε, μάλιστα, να αποσπάσει την πρωτιά από τους Ολλανδούς την τελευταία αγωνιστική, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εμφατικές εμφανίσεις της ιστορίας της απέναντι στους «οράνιε».

Πέντε γκολ και εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο

Οι Γερμανοί πήραν το προβάδισμα στο 41ο λεπτό με τον Σέρχαρντ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η ομάδα της Γερμανίας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών σημείωσε τέσσερα γκολ, με τον Βιρτς να σκοράρει δύο φορές, στο 60′ και στο 71′, τον Σλότερμπεκ να βρίσκει δίχτυα στο 65′ και τον Γκρούντα να διαμορφώνει το τελικό 5-0 στο 77′.

Η επιβλητική επικράτηση σφράγισε την πρόκριση και την πρώτη θέση της Γερμανίας, αλλά παράλληλα έκρινε και την τύχη της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Nations League: Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

LEAGUE A

1ος όμιλος

Αποτελέσματα

Γαλλία – Τουρκία 2-1

Βέλγιο – Ιταλία 4-1

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Γαλλία: 13 βαθμοί – Πρόκριση στα προημιτελικά Βέλγιο: 12 βαθμοί – Πρόκριση στα προημιτελικά Ιταλία: 10 βαθμοί Τουρκία: 0 βαθμοί – Υποβιβασμός

2ος όμιλος

Αποτελέσματα

Γερμανία – Ολλανδία 5-0

Ελλάδα – Σερβία 1-0

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Γερμανία: 11 βαθμοί – Πρόκριση στα προημιτελικά Ολλανδία: 11 βαθμοί – Πρόκριση στα προημιτελικά Ελλάδα: 11 βαθμοί Σερβία: 0 βαθμοί

3ος όμιλος

Αποτελέσματα

Ισπανία – Αγγλία 2-3

Κροατία – Τσεχία 2-1

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Αγγλία: 15 βαθμοί – Πρόκριση στα προημιτελικά Ισπανία: 15 βαθμοί – Πρόκριση στα προημιτελικά Κροατία: 6 βαθμοί Τσεχία: 0 βαθμοί – Υποβιβασμός

4ος όμιλος

Πρόγραμμα 17ης Νοεμβρίου

Νορβηγία – Ουαλία (19:00)

Πορτογαλία – Δανία (21:45)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Πορτογαλία: 12 βαθμοί – Πρόκριση στα προημιτελικά Δανία: 9 βαθμοί Νορβηγία: 6 βαθμοί Ουαλία: 3 βαθμοί

LEAGUE B

1ος όμιλος

Αποτελέσματα

Ελβετία – Σκωτία 4-0

Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία 0-3

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ελβετία: 16 βαθμοί – Άνοδος στη League A Σλοβενία: 8 βαθμοί – Μπαράζ Σκωτία: 7 βαθμοί Βόρεια Μακεδονία: 0 βαθμοί

2ος όμιλος

Πρόγραμμα 17ης Νοεμβρίου

Ουκρανία – Γεωργία (21:45)

Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία (21:45)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Βόρεια Ιρλανδία: 11 βαθμοί Ουγγαρία: 10 βαθμοί Ουκρανία: 4 βαθμοί Γεωργία: 2 βαθμοί

3ος όμιλος

Πρόγραμμα 17ης Νοεμβρίου

Ισραήλ – Αυστρία (21:45)

Ιρλανδία – Κόσοβο (21:45)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Αυστρία: 11 βαθμοί – Άνοδος στη League A Κόσοβο: 6 βαθμοί Ιρλανδία: 5 βαθμοί Ισραήλ: 3 βαθμοί

4ος όμιλος

Πρόγραμμα 17ης Νοεμβρίου

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία (21:45)

Πολωνία – Σουηδία (21:45)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Σουηδία: 13 βαθμοί – Άνοδος στη League A Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 8 βαθμοί Πολωνία: 4 βαθμοί Ρουμανία: 3 βαθμοί

LEAGUE C

1ος όμιλος

Αποτελέσματα

Φινλανδία – Σαν Μαρίνο 7-2

Λευκορωσία – Αλβανία 0-2

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Αλβανία: 15 βαθμοί – Άνοδος στη League B Λευκορωσία: 10 βαθμοί – Μπαράζ Φινλανδία: 10 βαθμοί Σαν Μαρίνο: 0 βαθμοί

2ος όμιλος

Αποτελέσματα

Λετονία – Αρμενία 0-0

Κύπρος – Μαυροβούνιο 1-4

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Μαυροβούνιο: 16 βαθμοί – Άνοδος στη League B Κύπρος: 8 βαθμοί – Μπαράζ Αρμενία: 6 βαθμοί Λετονία: 2 βαθμοί

3ος όμιλος

Αποτελέσματα

Νησιά Φερόε – Μολδαβία 1-0

Καζακστάν – Σλοβακία 2-2

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Σλοβακία: 12 βαθμοί – Άνοδος στη League B Νησιά Φερόε: 8 βαθμοί – Μπαράζ Μολδαβία: 7 βαθμοί Καζακστάν: 3 βαθμοί

4ος όμιλος

Αποτελέσματα

Ισλανδία – Λουξεμβούργο 3-0

Εσθονία – Βουλγαρία 2-1

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ισλανδία: 14 βαθμοί – Άνοδος στη League B Εσθονία: 12 βαθμοί – Μπαράζ Βουλγαρία: 4 βαθμοί Λουξεμβούργο: 3 βαθμοί

LEAGUE D

1ος όμιλος

Αποτέλεσμα

Γιβραλτάρ – Μάλτα 1-1

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Μάλτα: 8 βαθμοί Ανδόρα: 4 βαθμοί Γιβραλτάρ: 3 βαθμοί

2ος όμιλος

Αποτέλεσμα

Λιθουανία – Λιχτενστάιν 2-1

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Αζερμπαϊτζάν: 8 βαθμοί Λιθουανία: 7 βαθμοί Λιχτενστάιν: 1 βαθμός

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