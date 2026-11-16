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16.11.2026 09:26

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

16.11.2026 09:26
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Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη βγήκε σήμερα, Δευτέρα (16/11) στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, ένα έκτακτο γεγονός που συνέβη χθες το βράδυ, κράτησε εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων την Ανθή Βούλγαρη.

«Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», είπε στην έναρξη της εκπομπής.

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«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

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