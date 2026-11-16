Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

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Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε 42χρονος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το πρωί, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος να προχωρούν στη σύλληψή του.
Κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο, οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,85 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα- τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Εις βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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