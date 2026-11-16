search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 09:11

Κολωνός: Στο Εφετείο ο Μίχος και άλλοι 19 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της 12χρονης

16.11.2026 09:11
michos_kolonos_efeteio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας, οδηγήθηκαν στο Εφετείο οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Μίχος, ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την πολύκροτη υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει 20 κατηγορουμένους. Πέραν των δύο προσώπων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ως μαστροποί και της μητέρας του παιδιού, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν κριθεί ένοχοι με αναστολή ως «πελάτες» στα ραντεβού κακοποίησης της ανήλικης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία που αφορούσε 17 «πελάτες», εκ των οποίων οι 11 καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.

Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο έχει προγραμματιστεί να διαδηλώσουν κινήσεις πολιτών, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στη μαθήτρια – ηλικίας 12 ετών κατά τον χρόνο των πράξεων – και στην οικογένειά της, διεκδικώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

Διαβάστε επίσης

Καματερό: Κρίσιμες ώρες για την 36χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ – Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο 38χρονος οδηγός (video)

Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος του Mall, προβλήματα στην κυκλοφορία

Ηράκλειο: Πώς έγινε η τραγωδία με το 1,5 έτους αγοράκι – «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη» υποστήριξε η μητέρα του (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

aytokinito_porta
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

batteries energy bulgaria
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:34
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

1 / 3