Κολωνός: Στο Εφετείο ο Μίχος και άλλοι 19 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της 12χρονης

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Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας, οδηγήθηκαν στο Εφετείο οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Μίχος, ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την πολύκροτη υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει 20 κατηγορουμένους. Πέραν των δύο προσώπων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ως μαστροποί και της μητέρας του παιδιού, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν κριθεί ένοχοι με αναστολή ως «πελάτες» στα ραντεβού κακοποίησης της ανήλικης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία που αφορούσε 17 «πελάτες», εκ των οποίων οι 11 καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.

Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο έχει προγραμματιστεί να διαδηλώσουν κινήσεις πολιτών, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στη μαθήτρια – ηλικίας 12 ετών κατά τον χρόνο των πράξεων – και στην οικογένειά της, διεκδικώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

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