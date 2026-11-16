Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος του Mall, προβλήματα στην κυκλοφορία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προκαλεί τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Mall, στο οποίο συμμετείχαν τρία αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Λόγω του τροχαίου παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15′-20′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κύμης. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 16, 2026

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Από τις απλήρωτες ενισχύσεις στα νέα μπλόκα – Ετοιμάζουν χειμώνα κινητοποιήσεων

Συντελεστής δόμησης: Στο Μαξίμου η μάχη για την τσιμεντοποίηση – Τι ζητούν οι έξι δήμαρχοι

Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά