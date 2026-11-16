Αγρότες: Από τις απλήρωτες ενισχύσεις στα νέα μπλόκα – Ετοιμάζουν χειμώνα κινητοποιήσεων

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Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, με την αγανάκτηση για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές να μετατρέπεται ξανά σε οργανωμένη διαμαρτυρία.

Η αρχή γίνεται σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στη Λέσβο, ενώ ακολουθεί μηχανοκίνητη κινητοποίηση στον Βόλο στις 24 Νοεμβρίου και συμμετοχή αγροτικών συλλόγων στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νέα μπλόκα ακόμη και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι ότι τα προβλήματα της προηγούμενης χρονιάς δεν έχουν επιλυθεί και η οικονομική πίεση στην αγροτική παραγωγή παραμένει ισχυρή.

Η αρχή από τη Λέσβο και η συνέχεια στη Μαγνησία

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχει απευθύνει κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς για συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Οι διοργανωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις και τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουν μεταφραστεί σε επαρκή ανακούφιση για τον πρωτογενή τομέα.

Η επιλογή της Λέσβου δεν είναι τυχαία. Στα νησιά, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες λόγω του μεταφορικού κόστους, της γεωγραφικής απομόνωσης και της περιορισμένης πρόσβασης σε ορισμένες υποδομές.

Στη Μαγνησία, οι αγρότες προγραμματίζουν για τις 24 Νοεμβρίου μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Βόλου, με πρόβλεψη για συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Πρόκειται για κινήσεις που επιχειρούν να επαναφέρουν το αγροτικό ζήτημα στο κέντρο της πολιτικής επικαιρότητας.

Πληρωμές, κόστος και τιμές παραγωγού

Στον πυρήνα των αιτημάτων βρίσκονται τρία ζητήματα: οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις, το κόστος παραγωγής και οι τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί. Το πετρέλαιο, η ηλεκτρική ενέργεια, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές και τα υπόλοιπα εφόδια εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους αγροτικούς προϋπολογισμούς.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές παραγωγού δεν εξασφαλίζουν πάντοτε επαρκές εισόδημα, ενώ οι εκκρεμότητες στις πληρωμές δυσκολεύουν τον οικονομικό προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, έχει αναφερθεί σε σημαντικές εκκρεμότητες προκαταβολών, υποστηρίζοντας ότι περίπου το ένα τρίτο των παραγωγών δεν έχει εισπράξει τα ποσά που αναμένει. Η εκτίμηση αυτή χρειάζεται αντιπαραβολή με τα επίσημα στοιχεία πληρωμών, ωστόσο αποτυπώνει την ένταση της δυσαρέσκειας.

Για έναν παραγωγό, η καθυστέρηση μιας ενίσχυσης δεν αποτελεί απλώς λογιστική εκκρεμότητα. Μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη δυνατότητά του να χρηματοδοτήσει την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Το πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνησης

Οι κινητοποιήσεις δημιουργούν νέα πίεση στην κυβέρνηση, καθώς επαναφέρουν ένα κοινωνικό μέτωπο που έχει απασχολήσει επανειλημμένα την πολιτική ζωή. Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο αν θα στηθούν τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Βρίσκεται στο κατά πόσο οι κυβερνητικές παρεμβάσεις έχουν βελτιώσει πραγματικά τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Οι παραγωγοί ζητούν προβλεψιμότητα στις πληρωμές, μείωση του κόστους και ένα περιβάλλον στο οποίο η εργασία τους θα εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, καλείται να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί, εκείνες που εκκρεμούν και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησής τους.

Εάν οι απαντήσεις περιοριστούν σε νέες διαβεβαιώσεις, το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων μέσα στον Δεκέμβριο θα παραμείνει ανοιχτό.

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