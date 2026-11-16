Ακίνητα: Επενδύσεις εκατομμυρίων μεταμορφώνουν τον Ταύρο με νέους επαγγελματικούς χώρους και μεγάλες αστικές αναπλάσεις

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Στο επίκεντρο ενός νέου κύκλου επενδύσεων στην αγορά ακινήτων βρίσκεται ο Ταύρος, με τις παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής να αποκτούν σταδιακά νέες χρήσεις. Μεγάλοι όμιλοι ακινήτων και επιχειρήσεις αξιοποίησης επαγγελματικών χώρων προωθούν έργα που μετατρέπουν πρώην εργοστάσια και αποθήκες σε σύγχρονα συγκροτήματα γραφείων, κατοικιών και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η περιοχή, που για δεκαετίες αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της πρωτεύουσας, προσελκύει πλέον επενδυτικά κεφάλαια χάρη στη γεωγραφική της θέση και τη διαθεσιμότητα μεγάλων ακινήτων.

Το σημαντικότερο έργο αφορά την αξιοποίηση των πρώην εγκαταστάσεων της Βιοχάλκο από τη Noval Property, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 169 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια επένδυση μεγάλης κλίμακας, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική αναβάθμισης παλαιών βιομηχανικών εκτάσεων και δημιουργίας νέων χώρων οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Hellenic Properties προωθεί επένδυση περίπου 15 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την περιοχή.

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Μικρότερης κλίμακας έργα ανακατασκευής και επανάχρησης ιστορικών κτιρίων δημιουργούν νέες δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων ακινήτων.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα Mitos, στην οδό Κυδωνιών, το οποίο αποκτά νέα λειτουργική ταυτότητα μέσω της αξιοποίησής του από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει ιστορικά κτίσματα του 19ου αιώνα και παλαιούς βιομηχανικούς χώρους, που διατηρούν στοιχεία της αρχικής αρχιτεκτονικής τους φυσιογνωμίας.

Στο πλαίσιο των νέων παρεμβάσεων, προβλέπεται η διαμόρφωση περίπου 1.400 τετραγωνικών μέτρων για εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες.

Η αξιοποίηση τέτοιων εγκαταστάσεων αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, καθώς η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων αποτελεί εναλλακτική επιλογή απέναντι στην κατασκευή νέων συγκροτημάτων.

Για τους επενδυτές, σημαντικά πλεονεκτήματα αποτελούν η εγγύτητα στο κέντρο της Αθήνας, η σύνδεση με τον Πειραιά και η πρόσβαση σε βασικούς οδικούς και συγκοινωνιακούς άξονες.

Ταυτόχρονα, η μετατροπή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε σύγχρονους χώρους απαιτεί σημαντικές δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση, στατική επάρκεια και προσαρμογή στις σημερινές τεχνικές προδιαγραφές.

Η οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση για γραφεία και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, καθώς και από την πορεία των μισθωμάτων στην ευρύτερη αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης η επίδραση των αναπλάσεων στην τοπική οικονομία, καθώς η εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων μπορεί να ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα και τις θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, οι μεγάλες αλλαγές δημιουργούν και ανάγκες προσαρμογής σε επίπεδο υποδομών, κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης των νέων χρήσεων.

Ο Ταύρος φαίνεται ότι εισέρχεται σε περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, με την πορεία των μεγάλων έργων να καθορίζει τον νέο οικονομικό χαρακτήρα της περιοχής.

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