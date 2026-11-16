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16.11.2026 08:15

Ναυτιλία: Η Pyxis Tankers πουλά δεξαμενόπλοιο με σημαντικό κέρδος και σχεδιάζει ανανέωση του στόλου της

16.11.2026 08:15
Pyxis Karteria

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Σε μια σημαντική κίνηση αξιοποίησης των υψηλών αποτιμήσεων στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά προχωρά η Pyxis Tankers, με την πώληση του δεξαμενόπλοιου Pyxis Karteria έναντι 37 εκατ. δολαρίων. Η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει έκτακτο λογιστικό κέρδος περίπου 21 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική θέση της ναυτιλιακής εταιρείας.

Η πώληση εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης και αναδιάρθρωσης του στόλου, με την εταιρεία να αξιοποιεί την αξία παλαιότερων πλοίων, προκειμένου να δημιουργήσει πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία.

Το Pyxis Karteria, χωρητικότητας 46.652 τόνων deadweight, κατασκευάστηκε το 2013 στα ναυπηγεία Hyundai Mipo και αποτελεί το παλαιότερο πλοίο του στόλου της εταιρείας.

Η Pyxis Tankers είχε αποκτήσει το δεξαμενόπλοιο τον Ιούλιο του 2021 έναντι 20 εκατ. δολαρίων, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική διαφορά μεταξύ της αρχικής τιμής αγοράς και του σημερινού συμφωνημένου τιμήματος.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με την παράδοση του πλοίου να αναμένεται μεταξύ 20 Νοεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των συμβατικών όρων.

Με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρείας, το λογιστικό κέρδος αντιστοιχεί σε περίπου 2,05 δολάρια ανά μετοχή, υπολογιζόμενο σε περίπου 10,2 εκατ. μετοχές.

Από το συνολικό τίμημα θα αποπληρωθεί δανεισμός περίπου 10,7 εκατ. δολαρίων που συνδέεται με το συγκεκριμένο πλοίο, ενώ θα καλυφθούν και τα έξοδα της συναλλαγής.

Μετά τις σχετικές πληρωμές, τα καθαρά ταμειακά έσοδα εκτιμώνται σε περίπου 25,9 εκατ. δολάρια, ποσό που δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για επενδύσεις και ανανέωση του στόλου.

Η συγκεκριμένη πώληση αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αξιοποιούν τις διακυμάνσεις στις αξίες των πλοίων για να ενισχύσουν τις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων τους.

Στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, οι αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων επηρεάζονται από τη ζήτηση μεταφορών, τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας και τις προοπτικές της διεθνούς ενεργειακής αγοράς.

Παράλληλα, η ηλικία των πλοίων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και το κόστος συμμόρφωσης επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις των πλοιοκτητών.

Για τις εταιρείες που διαθέτουν παλαιότερα αλλά εμπορικά αξιοποιήσιμα πλοία, η επιλογή πώλησης μπορεί να προσφέρει σημαντική κεφαλαιακή απόδοση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Στην περίπτωση της Pyxis Tankers, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εταιρεία εκτιμά πως οι συνολικές ταμειακές εισροές από την επένδυση στο συγκεκριμένο πλοίο αντιστοιχούν σε περίπου 6,3 φορές το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που τοποθέτησε.

Ο υπολογισμός αυτός περιλαμβάνει τις λειτουργικές ταμειακές ροές μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού, τα έσοδα αναχρηματοδότησης και τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα πώλησης.

Η επόμενη ημέρα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο αξιοποίησης των νέων κεφαλαίων, με την ανανέωση του στόλου να αποτελεί βασική επιλογή της διοίκησης.

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