Ο Τσίπρας ανακοίνωσε ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ τον Φεβρουάριο: «Με τη δύναμη της συμμετοχής σας για μια προοδευτική νίκη» (Video)

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Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε ότι το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, καλώντας μέλη και υποστηρικτές σε κινητοποίηση.

Στο μήνυμά του, ο Α. Τσίπρας αναφέρει ότι «αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς και ξαναγεννήσαμε την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα φέρει την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, μια χειροπιαστή αλλαγή της ζωή μας. Τώρα όμως που ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος της δημιουργίας, έρχεται η ώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο. Στον κύκλο της οργανωτικής μας συγκρότησης».

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει «την πρότασή μου να προχωρήσουμε με τόλμη στο επόμενο βήμα για τη Συμπαράταξή μας.

Να οργανώσουμε το Ιδρυτικό μας Συνέδριο στα τέλη του επόμενου Φλεβάρη. Και να γίνει το βήμα αυτό, η αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης αλλά και το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας».

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει, δε, ότι «η νίκη δε θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις μας. Θα έρθει από τη καθεμιά και τον καθένα από εσάς. Από την κινητοποίηση των μελών και των φίλων μας. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους, να προχωρήσουμε μαζί στο επόμενο κεφάλαιο στο νέο βιβλίο που ξεκινήσαμε να γράφουμε μαζί τον περασμένο Μάη. Με τη δύναμη της συμμετοχής σας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για μια προοδευτική νίκη. Η Ελλάδα το έχει ανάγκη. Η ΕΛΑΣ μπορεί να το κάνει πράξη».

Αναλυτικά, ο Α. Τσίπρας αναφέρει:

Σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε έξι μήνες από την γέννηση της ΕΛ.Α.Σ.

Και αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς, τα μέλη της Συμπαράταξης, ορισμένες σκέψεις.

Θέλω πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσω γιατί χάρη σε εσάς, τη συμμετοχή σας, τη στήριξή σας, πετύχαμε ένα μικρό θαύμα.

Αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς και ξαναγεννήσαμε την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα φέρει την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, μια χειροπιαστή αλλαγή της ζωή μας.

Τώρα όμως που ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος της δημιουργίας, έρχεται η ώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο.

Στον κύκλο της οργανωτικής μας συγκρότησης.

Της διαμόρφωσης της Συμπαράταξής μας, σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, σε ένα εγχείρημα μακράς πνοής.

Αυτό απαιτεί οργάνωση και δράση παντού.

Σε όλη την Ελλάδα, όπου άνθρωποι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο.

Η ΕΛ.Α.Σ. πρέπει να είναι εκεί. Δίπλα τους.

Με τους ανθρώπους της και με τις οργανώσεις της.

Αυτό όμως δεν απαιτεί μόνο την κινητοποίηση των μελών μας, αλλά και τη δημοκρατική συγκρότηση του κόμματός μας.

Θέλω λοιπόν να μοιραστώ σήμερα μαζί σας την πρότασή μου να προχωρήσουμε με τόλμη στο επόμενο βήμα για τη Συμπαράταξή μας.

Να οργανώσουμε το Ιδρυτικό μας Συνέδριο στα τέλη του επόμενου Φλεβάρη.

Και να γίνει το βήμα αυτό, η αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης αλλά και το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας.

Γιατί η νίκη δε θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις μας.

Θα έρθει από τη καθεμιά και τον καθένα από εσάς.

Από την κινητοποίηση των μελών και των φίλων μας.

Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους, να προχωρήσουμε μαζί στο επόμενο κεφάλαιο στο νέο βιβλίο που ξεκινήσαμε να γράφουμε μαζί τον περασμένο Μάη.

Με τη δύναμη της συμμετοχής σας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για μια προοδευτική νίκη.

Η Ελλάδα το έχει ανάγκη. Η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να το κάνει πράξη.

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