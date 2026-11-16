Εκλογές 2027: Τα σενάρια για κάλπες τον Μάιο, η ευρωπαϊκή προεδρία και η πίεση Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Και ξαφνικά ο χρόνος των εκλογών έχει μπει και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων, με τα κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν ότι, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός παραπέμπει προς το τέλος της τετραετίας, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορούσαν να στηθούν οι κάλπες είναι δύο.

Η Κυριακή 16 Μαΐου θεωρείται από όλους και η επικρατέστερη, ίσως και η 23η του ίδιου μήνα. Η 2α Μαΐου, που είναι Πάσχα, φυσικά και δεν είναι στη συζήτηση έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα, για να μη γίνει μπέρδεμα ακόμα και με αυτή την Κυριακή, έσπευσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να την αποκλείσει – προφανώς με δόση σαρκασμού απέναντι στα σενάρια.

Εάν τα σενάρια για δύο Κυριακές επιβεβαιωθούν, όλα δείχνουν ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα γίνει στις 20 Ιουνίου, δηλαδή μόλις 10 ημέρες πριν η χώρα αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε., την 1η Ιουλίου.

Πολλοί, μάλιστα, πιστεύουν ότι ο χρόνος κατά τον οποίο θα στηθούν οι πρώτες αλλά και οι δεύτερες κάλπες έχει να κάνει ακριβώς με την προεδρία, όπου ο πρωθυπουργός θα εμφανιστεί ως ο απόλυτα θεσμικός παράγοντας που προβάλλει τη χώρα στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το δίλημμα για μια κυβέρνηση συνεργασίας – στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας – θα είναι ισχυρότερο, αφού η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στραφούν προς το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να το πείσουν ότι η χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σταθερή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προεδρίας.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να επιμένει πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με τη ΝΔ, αφού υπάρχει καταγεγραμμένη και απόφαση του συνεδρίου του, περιπλέκει τα πράγματα.

Η πίεση στο ΠΑΣΟΚ και τα σενάρια συνεργασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», εμφανίστηκε να λέει ότι «οι εκλογές θα μας δείξουν και θα μας κατευθύνουν τι πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, υποχρέωση του πρώτου κόμματος είναι να διερευνήσει αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας. Έχω αποκλείσει τη συνεργασία με τα μικρά δεξιότερα κόμματα. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ», είπε, προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

Και μόνο από τη δήλωση του πρωθυπουργού διαφαίνεται ότι στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να πιέσουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τελικής πτώσεως, καθώς θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να πείσουν κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους να μετακινηθούν.

Αυτό που θέλουν, πάντως, να αποφύγουν πάση θυσία είναι να κατηγορηθούν από το ΠΑΣΟΚ ότι κυβέρνηση και πρωθυπουργός προτρέπουν σε αποστασία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Κάτι τέτοιο προφανώς θα δημιουργούσε πολλά και σοβαρά προβλήματα, σε μια στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να αφήσει πίσω του το δύσκολο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης:

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων – Συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα για τον Συντελεστή Δόμησης

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές» (Video)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σφοδρές αντιδράσεις από την αντοπολίτευση για την κυριακάτικη ανάρτησή του – Όλες οι ανακοινώσεις