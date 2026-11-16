search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

16.11.2026 08:30

Εκλογές 2027: Τα σενάρια για κάλπες τον Μάιο, η ευρωπαϊκή προεδρία και η πίεση Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ

16.11.2026 08:30
kalpes new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Και ξαφνικά ο χρόνος των εκλογών έχει μπει και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων, με τα κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν ότι, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός παραπέμπει προς το τέλος της τετραετίας, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορούσαν να στηθούν οι κάλπες είναι δύο.

Η Κυριακή 16 Μαΐου θεωρείται από όλους και η επικρατέστερη, ίσως και η 23η του ίδιου μήνα. Η 2α Μαΐου, που είναι Πάσχα, φυσικά και δεν είναι στη συζήτηση έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα, για να μη γίνει μπέρδεμα ακόμα και με αυτή την Κυριακή, έσπευσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να την αποκλείσει – προφανώς με δόση σαρκασμού απέναντι στα σενάρια.

Εάν τα σενάρια για δύο Κυριακές επιβεβαιωθούν, όλα δείχνουν ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα γίνει στις 20 Ιουνίου, δηλαδή μόλις 10 ημέρες πριν η χώρα αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε., την 1η Ιουλίου.

Πολλοί, μάλιστα, πιστεύουν ότι ο χρόνος κατά τον οποίο θα στηθούν οι πρώτες αλλά και οι δεύτερες κάλπες έχει να κάνει ακριβώς με την προεδρία, όπου ο πρωθυπουργός θα εμφανιστεί ως ο απόλυτα θεσμικός παράγοντας που προβάλλει τη χώρα στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το δίλημμα για μια κυβέρνηση συνεργασίας – στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας – θα είναι ισχυρότερο, αφού η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στραφούν προς το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να το πείσουν ότι η χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σταθερή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προεδρίας.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να επιμένει πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με τη ΝΔ, αφού υπάρχει καταγεγραμμένη και απόφαση του συνεδρίου του, περιπλέκει τα πράγματα.

Η πίεση στο ΠΑΣΟΚ και τα σενάρια συνεργασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», εμφανίστηκε να λέει ότι «οι εκλογές θα μας δείξουν και θα μας κατευθύνουν τι πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, υποχρέωση του πρώτου κόμματος είναι να διερευνήσει αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας. Έχω αποκλείσει τη συνεργασία με τα μικρά δεξιότερα κόμματα. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ», είπε, προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

Και μόνο από τη δήλωση του πρωθυπουργού διαφαίνεται ότι στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να πιέσουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τελικής πτώσεως, καθώς θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να πείσουν κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους να μετακινηθούν.

Αυτό που θέλουν, πάντως, να αποφύγουν πάση θυσία είναι να κατηγορηθούν από το ΠΑΣΟΚ ότι κυβέρνηση και πρωθυπουργός προτρέπουν σε αποστασία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Κάτι τέτοιο προφανώς θα δημιουργούσε πολλά και σοβαρά προβλήματα, σε μια στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να αφήσει πίσω του το δύσκολο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης:

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων – Συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα για τον Συντελεστή Δόμησης

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές» (Video)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σφοδρές αντιδράσεις από την αντοπολίτευση για την κυριακάτικη ανάρτησή του – Όλες οι ανακοινώσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

aytokinito_porta
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

batteries energy bulgaria
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:34
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

1 / 3